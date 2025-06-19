"Знищення загрозливих збройних сил": Путін прокоментував удари по житлових будинках

Президент Росії Володимир Путін виправдав масовані ракетні удари по українських містах. Він заявив, що ціллю нібито є об’єкти оборонно-промислового комплексу.

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Під час зустрічі із закордонними журналістами Путіна запитали про численні удари Росії по цивільній інфраструктурі України, зокрема – по житлових будинках, які призвели до загибелі цивільних мешканців, передає російське державне пропагандистське агентство "РИА Новости".

Він відповів на це питання з посмішкою. Зокрема, заявив, що "якби ваші журналісти бачили, як були знищені нашими ракетами цілі житлові квартали – вони навряд чи могли б вам щось про це розповісти".

Водночас Путін знову стверджував, що російська армія нібито б’є "по об’єктах оборонно-промислового комплексу", а не по житловій забудові.

За словами президента Росії, його країна займається "демілітаризацію" України, тому ракетними ударами він позбавляє "Україну можливості мати загрозливі для Росії збройні сили".

Нагадаємо, ЗС РФ масовано атакували Київ у ніч на 17 червня дронами типу Shahed і ракетами різних типів. Вибухи лунали у кількох районах міста, у Київській міській адміністрації повідомляли про руйнування в житловому будинку у Солом'янському районі. Через атаку в цей день загинуло 28 людей.

Фокус також писав, що російські війська в ніч на 18 червня атакували дронами Запоріжжя. В місті виникли пожежі, в одному із районів повністю вигоріла паркова, в ОВА показали масштабні руйнування.