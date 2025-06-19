"Уничтожение угрожающих вооруженных сил": Путин прокомментировал удары по жилым домам

Президент России Владимир Путин оправдал массированные ракетные удары по украинским городам. Он заявил, что целью якобы являются объекты оборонно-промышленного комплекса.

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Во время встречи с зарубежными журналистами Путина спросили о многочисленных ударах России по гражданской инфраструктуре Украины, в частности — по жилым домам, которые привели к гибели гражданских жителей, передает российское государственное пропагандистское агентство"РИА Новости".

Он ответил на этот вопрос с улыбкой. В частности, заявил, что "если бы ваши журналисты видели, как были уничтожены нашими ракетами целые жилые кварталы — они вряд ли могли бы вам что-то об этом рассказать".

При этом Путин снова утверждал, что российская армия якобы бьет "по объектам оборонно-промышленного комплекса", а не по жилой застройке.

По словам президента России, его страна занимается "демилитаризацией" Украины, поэтому ракетными ударами он лишает "Украину возможности иметь угрожающие для России вооруженные силы".

Напомним, ВС РФ массированно атаковали Киев в ночь на 17 июня дронами типа Shahed и ракетами различных типов. Взрывы раздавались в нескольких районах города, в Киевской городской администрации сообщали о разрушениях в жилом доме в Соломенском районе. Из-за атаки в этот день погибли 28 человек.

Фокус также писал, что российские войска в ночь на 18 июня атаковали дронами Запорожье. В городе возникли пожары, в одном из районов полностью выгорела парковая, в ОВА показали масштабные разрушения.