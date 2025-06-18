Россия ночью атаковала Запорожье: повреждены дома и авто (видео)
Российские войска в ночь на 18 июня, атаковали дронами Запорожье. В городе возникли пожары, в одном из районов полностью выгорела парковая, в ОВА показали масштабные разрушения.
Ночью россияне направили на Запорожье 13 беспилотников, в результате чего в городе разгорелись три пожара площадью 100, 300 и 800 кв. м. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.
"В течение суток оккупанты нанесли 441 удар по 14 населенным пунктам Запорожской области", — написал Федоров.
В результате атаки повреждены фасады и окна в многоэтажках, разрушены складские помещения, а также сгорели автомобили. Сейчас на местах ударов работают экстренные и коммунальные службы, ликвидируя последствия.
Самый большой очаг возгорания охватил значительную территорию складских объектов.
Удары дронов нанесли ущерб гражданской инфраструктуре. В частности, пострадали фасады и оконные конструкции многоэтажных жилых домов. Среди разрушенных объектов — складские помещения и припаркованные автомобили.
"Выбитые окна в многоэтажках, сгоревшие авто, пожары в складских помещениях — Запорожье оправляется после налета БпЛА", — отметил глава ОГА.
Напомним, в Киеве в результате атаки россиян в ночь на 17 июня погиб 21 человек, 134 — пострадали. Из-под завалов многоэтажки, разрушенной россиянами, достали еще пять тел. Фокус писал об атаке ВС РФ по Киеву.
Во время массированной атаки на Киев 17 июня россияне повредили поезд "Интерсити+", расписанный американской художницей Барбарой Крюгер. Во время атаки в вагонах выбило окна, но сам поезд выстоял.