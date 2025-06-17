"Еще один день": от атаки РФ в Киеве пострадал поезд "Интерсити" с артом известной художницы (фото)

Во время массированной атаки на Киев 17 июня россияне повредили поезд "Интерсити+", расписанный американской художницей Барбарой Крюгер. Во время атаки в вагонах выбило окна, но сам поезд выстоял.

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Пресс-служба ПАО "Укрзалізниця" сообщает в Facebook, что поезд во время ночного обстрела находился на пункте базирования. Разбитые окна оперативно заменили, и в 11:36 поезд уже отправился по графику из Киева в польский Перемышль.

Борта поврежденного поезда "Интерсити" разрисовала известная американская художница Барбара Крюгер. Ее работа "Без названия (Еще одно снова)" посвящена украинцам, которые несмотря на все ежедневно без остановки продолжают двигаться вперед, рассказали в "Укрзалізниці".

"Этот арт-проект, как и вся история украинского сопротивления, еще раз подтверждает: устойчивость — в нашей ДНК", — отметили в компании.

Поврежденный во время обстрела Киева арт-поезд "Интерсити" оперативно восстановили Фото: Укрзализныця

Атака на Киев: что известно о поврежденном поезде "Интерсити"

Поезд с инсталляцией американской художницы Барбары Крюгер презентовали в Киеве 1 мая. Художница работала над проектом полгода, роспись охватывает 9 вагонов.

Американская художница Барбара Крюгер расписала поезд "Интерсити" поэзией Фото: Укрзализныця

Крюгер нанесла на поезд поэзию, вдохновившись ранне-авангардными работами Василия Ермилова 1920-х годов: его агитпоезда с революционными лозунгами и образами курсировали по регионам, разрушенным войной.

"Еще один день, еще одна ночь, еще одна тьма, еще одно зарево, еще один поцелуй, еще один бой, еще одна потеря, еще одно достижение, еще одно желание, еще один грех, еще одна улыбка, еще одна слеза, еще одна надежда, еще один страх, еще одна любовь, еще один год, еще один спор, еще одна жизнь", — такие слова художница написала на вагонах "Интерсити", которые ездят по Украине и за рубежом.

Атака на Киев 17 июня: детали

ВС РФ комбинированно атаковали Украину в ночь на 17 июня. Киев оказался под ударом дронов типа "Шахед", аэробаллистических ракет "Кинжал", крылатых ракет "Калибр" и Х-101.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко по состоянию на 9:30 сообщал, что количество пострадавших в результате массированной атаки достигло 99 человек, а также было известно о 14 погибших. В 14:44 Ткаченко сообщал, что из-под завалов разрушенного российской ракетой дома в Соломенском районе достали тела пятерых погибших.

Глава "Укрзалізниці" Александр Перцовский также сообщал, что россияне во время массированного обстрела 17 июня повредили железную дорогу и вагоны с зерном. При этом, по его словам, задержки в движении транспорта не фиксировались.

Также ночью 17 июня россияне атаковали вузы в Киеве и Одессе, в частности было повреждено общежитие Авиационного института в столице.