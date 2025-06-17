Россияне атаковали вузы в Киеве и Одессе: что известно (фото, видео)

Во время атаки на Киев было повреждено общежитие Авиационного института. В Одессе россияне нанесли удар по корпусу художественно-графического факультета Южноукраинского национального педагогического университета и по одной из старейших больниц города, где работал известный профессор Николай Пирогов.

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В результате российского воздушного нападения на Украину в ночь на 17 июня, города Украины оказались под ударами "шахедов" и ракет. А в Киеве и в Одессе были повреждены высшие учебные заведения. Фокус собрал все, что известно.

В Киеве повредило общежитие и вузы

В Киеве обломки сбитого дрона повредили общежитие Киевского авиационного института (НАУ). Об этом сообщила депутат Киевского городского совета, исполняющая обязанности ректора образовательного учреждения Ксения Семенова в Instagram.

"Прилет обломков в общежитие КАИ", — сообщила Семенова и отметила, что "все живы, но есть раненые".

Повреждено общежитие Киевского авиационного института

Студентов и сотрудников из поврежденного общежития сейчас переселяют.

"Остаток атаки все сидели в укрытии, на этих общежитиях большой бункер. Быстро среагировали все службы и безопасность университета. Команда РГА тоже была. Если еще кому-то, о ком мы не знаем еще, нужна помощь, пишите, или подходите в 10 общежитие", — добавила она.

Впоследствии стало известно, что в общежитиях в целом повреждено около 30 комнат. В одних комнатах полностью уничтожено имущество, в других — только выбиты окна.

Кроме того, из-за вражеского обстрела были госпитализированы три человека. Им уже оказали помощь и отпустили.

Также были повреждены здания и сооружения КПИ им. Игоря Сикорского.

В Киеве было повреждено здание КПИ Фото: Студсовет КПИ В Киеве было повреждено здание КПИ Фото: Студсовет КПИ

"В частности, в историческом здании учебного корпуса №4, закладки фундаментов которого 1 июня 1898 года начали строительство университета", — сообщили в КПИ.

В Одессе россияне повредили корпус педагогического университета и старейшую больницу

В результате российской атаки на Одессу была повреждена образовательная инфраструктура. Разрушениям подвергся, в частности, корпус художественно-графического факультета Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского.

Последствия российских обстрелов в Одессе Фото: Геннадий

Также мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что из-за ночной атаки российской армии по Одессе, в городе пострадало здание инфекционной больницы, которая является одной из старейших.

На территории больницы находится памятник архитектуры и истории Национального значения, где работал профессор Пирогов.

Последствия российских обстрелов в Одессе Фото: Геннадий Последствия российских обстрелов в Одессе Фото: Геннадий

По данным мэра Одессы, в результате российской атаки повреждены более 100 окон, а также двери в четырех корпусах. К счастью, обошлось без жертв, добавил мэр.

Напомним, в Киеве 18 июня объявили Днем траура из-за гибели жителей столицы в результате российской атаки ночью 17 июня. По предварительным данным, в столице погибли 15 человек. Под завалами до сих пор может находиться от 4 до 14 человек.

Напомним, в Соломенском районе российская ракета разрушила целый подъезд девятиэтажки. Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что она пробила все этажи до самого подвала. Под завалами оказались пожилые люди, разрушено более 40 квартир.