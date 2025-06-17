В Киеве объявили День траура по погибшим в результате массированной российской атаки

В Киеве 18 июня объявили Днем траура из-за гибели жителей столицы в результате российской атаки ночью 17 июня. По предварительным данным, в столице погибли 15 человек. Под завалами до сих пор может находиться от 4 до 14 человек.

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18 июня в Киеве будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города, запрещены любые развлекательные мероприятия, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Завтрашний день, 18 июня, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу", — говорится в сообщении.

Он добавил, что в столице до сих пор продолжается разбор завалов. На данный момент точно известно о трех погибших в Дарницком районе. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию в Соломенском районе. Пострадали в результате атаки 114 человек.

Удар по Киеву: что известно

По данным ГСЧС, количество жертв в результате ночной атаки в столице составляет 14 человек. По меньшей мере 12 человек были спасены чрезвычайниками. Корреспондент "Суспільного" сообщает, что из-под завалов достали тело мужчины и количество погибших возросло до 15 человек.

Всего за медицинской помощью после массированного удара по Киеву обратились 114 пострадавших, 68 из них были госпитализированы.

Напомним, в Соломенском районе российская ракета разрушила целый подъезд девятиэтажки. Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что она пробила все этажи до самого подвала. Под завалами оказались пожилые люди, разрушено более 40 квартир.

В КГГА информировали, что продолжаются спасательные работы, поэтому количество пострадавших и погибших в результате удара по Киеву еще может возрасти. В районах столицы развернули штабы, где жители города могут получить помощь.

В ночь на 17 июня Россия атаковала Украину 472 средствами воздушного нападения. Основным направлением удара был Киев.