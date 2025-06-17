У Києві оголосили День жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки

У Києві 18 червня оголосили Днем жалоби через загибель жителів столиці внаслідок російської атаки вночі 17 червня. За попередніми даними, в столиці загинули 15 людей. Під завалами досі може перебувати від 4 до 14 людей.

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18 червня в Києві будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста, заборонені будь-які розважальні заходи, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Завтрашній день, 18 червня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю", — йдеться у повідомленні.

Він додав, що в столиці досі триває розбір завалів. На цей час точно відомо про трьох загиблих у Дарницькому районі. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію в Соломʼянському районі. Постраждали внаслідок атаки 114 людей.

Удар по Києву: що відомо

За даними ДСНС, кількість жертв внаслідок нічної атаки у столиці становить 14 осіб. Щонайменше 12 осіб були врятовані надзвичайниками. Кореспондент "Суспільного" повідомляє, що з-під завалів дістали тіло чоловіка й кількість загиблих зросла до 15 осіб.

Загалом за медичною допомогою після масованого удару по Києву звернулись 114 постраждалих, 68 з них були госпіталізовані.

Нагадаємо, у Солом’янському районі російська ракета зруйнувала цілий під’їзд дев’ятиповерхівки. Голова МВС Ігор Клименко розповів, що вона пробила усі поверхи до самого підвалу. Під завалами опинились літні люди, зруйновано понад 40 квартир.

У КМВА інформували, що тривають рятувальні роботи, тож кількість постраждалих і загиблих внаслідок удару по Києву ще може зрости. У районах столиці розгорнули штаби, де жителі міста можуть отримати допомогу.

У ніч на 17 червня Росія атакувала Україну 472 засобами повітряного нападу. Основним напрямком удару був Київ.