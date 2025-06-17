ППО цієї ночі збила 428 цілей, якими ЗС РФ атакували Україну: є влучання в 10 локаціях

17 червня в Україні зафіксували влучання засобів повітряного нападу Росії у 10 локаціях, а також уламки у 34 локаціях. Більшість цілей збила протиповітряна оборона.

Related video

У ніч на 17 червня Росія атакувала Україну 472 засобами повітряного нападу, повідомляють у Повітряних силах України.

ЗС РФ використали 440 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів, 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", 16 крилатих ракет Х-101, 4 крилаті ракети "Калібр", 9 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 1 протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Основним напрямком удару цієї ночі був Київ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 428 засобів повітряного нападу противника, 262 збили вогневими засобами, 166 – локаційно втрачені:

239 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 163 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

2 аеробалістичні Х-47 М2 "Кинджал" (1 — лок. втр.);

15 крилатих ракет Х-101;

8 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (1 — лок. втр.);

1 протирадіолокаційна ракета Х-31П (лок. втр.).

Зокрема, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 34 локаціях.

Удар по Києву 17 червня: деталі

За даними ДСНС, кількість жертв внаслідок нічної атаки у столиці становить 14 осіб. Щонайменше 12 осіб були врятовані надзвичайниками. Кореспондент "Суспільного" повідомляє, що з-під завалів дістали тіло чоловіка й кількість загиблих зросла до 15 осіб.

Загалом за медичною допомогою після масованого удару по Києву звернулись 114 постраждалих, 68 з них були госпіталізовані.

Нагадаємо, у Солом’янському районі російська ракета зруйнувала цілий під’їзд дев’ятиповерхівки. Голова МВС Ігор Клименко розповів, що вона пробила усі поверхи до самого підвалу. Під завалами опинились літні люди, зруйновано понад 40 квартир.

У КМВА інформували, що тривають рятувальні роботи, тож кількість постраждалих і загиблих внаслідок удару по Києву ще може зрости. У районах столиці розгорнули штаби, де жителі міста можуть отримати допомогу.