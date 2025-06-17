Росіяни атакували виші в Києві та Одесі: що відомо (фото, відео)

Під час атаки на Київ було пошкоджено гуртожиток Авіаційного інституту. В Одесі росіяни завдали удару по корпусу художньо-графічного факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету та по одній із найстаріших лікарень міста, де працював відомий професор Микола Пирогов.

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Внаслідок російського повітряного нападу на Україну в ніч на 17 червня, міста України опинились під ударами "шахедів" та ракет. А в Києві та в Одесі були пошкоджені вищі навчальні заклади. Фокус зібрав все, що відомо.

В Києві пошкодило гуртожиток та виші

У Києві уламки збитого дрона пошкодили гуртожиток Київського авіаційного інституту (НАУ). Про це повідомила депутатка Київської міської ради, виконувачка обов'язків ректора освітньої установи Ксенія Семенова в Instagram.

"Приліт уламків в гуртожиток КАІ", — повідомила Семенова та зауважила, що "всі живі, але є поранені".

Пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту

Студентів і співробітників з пошкодженого гуртожитку зараз переселяють.

"Решту атаки всі сиділи в укритті, на цих гуртожитках великий бункер. Швидко зреагували всі служби і безпека університету. Команда РДА теж була. Якщо ще комусь, про кого ми не знаємо ще, треба допомога, пишіть, або підходьте в 10 гуртожиток", — додала вона.

Згодом стало відомо, що у гуртожитках загалом ушкоджено близько 30 кімнат. В одних кімнатах повністю знищено майно, в інших – лише вибиті вікна.

Крім того, через ворожий обстріл було госпіталізовано трьох людей. Їм вже надали допомогу та відпустили.

Також було пошкоджено будівлі і споруди КПІ ім. Ігоря Сікорського.

В Києві було пошкоджено будівлю КПІ Фото: Студрада КПІ В Києві було пошкоджено будівлю КПІ Фото: Студрада КПІ

"Зокрема, у історичній будівлі навчального корпусу №4, закладини фундаментів якого 1 червня 1898 року започаткували спорудження університету", — повідомили у КПІ.

В Одесі росіяни пошкодили корпус педагогічного університету та найстарішу лікарню

Внаслідок російської атаки на Одесу було пошкоджено освітню інфраструктуру. Руйнувань зазнав, зокрема, корпус художньо-графічного факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського.

Наслідки російських обстрілів в Одесі Фото: Геннадій Труханов / Telegram

Також мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що через нічну атаку російської армії по Одесі, у місті постраждала будівля інфекційної лікарні, що є однією з найстаріших.

На території лікарні знаходиться пам'ятка архітектури та історії Національного значення, де працював професор Пирогов.

Наслідки російських обстрілів в Одесі Фото: Геннадій Труханов / Telegram Наслідки російських обстрілів в Одесі Фото: Геннадій Труханов / Telegram

За даними мера Одеси, внаслідок російської атаки пошкоджено понад 100 вікон, а також двері у чотирьох корпусах. На щастя, обійшлося без жертв, додав мер.

Нагадаємо, у Києві 18 червня оголосили Днем жалоби через загибель жителів столиці внаслідок російської атаки вночі 17 червня. За попередніми даними, в столиці загинули 15 людей. Під завалами досі може перебувати від 4 до 14 людей.

Нагадаємо, у Солом’янському районі російська ракета зруйнувала цілий під’їзд дев’ятиповерхівки. Голова МВС Ігор Клименко розповів, що вона пробила усі поверхи до самого підвалу. Під завалами опинились літні люди, зруйновано понад 40 квартир.