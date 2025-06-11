"Укрзалізниця" назначила дополнительные поезда на летний период: куда можно поехать

С началом лета растет спрос на железнодорожные путешествия, поэтому "Укрзалізниця" назначает ряд дополнительных поездов, чтобы каждый желающий мог добраться туда, куда хочет.

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Этим летом предусмотрено 18 пар дополнительных поездов, часть из них уже ездят, часть — еще будут назначаться, говорится в сообщении "Укрзалізниці".

Поезд №228/227 Ивано-Франковск — Краматорск

Один из самых длинных маршрутов страны — 1358 км. Будет курсировать через день. Охватывает как ночное/дневное сообщение между Ивано-Франковском и Киевом, так и дневное/ночное между Киевом и Краматорском.

Ивано-Франковск: 21:52 → Краматорск: 18:28

Краматорск: 19:20 → Ивано-Франковск: 16:45

Поезд №220/219 Киев — Днепр

Будет курсировать только по определенным дням недели и усилит дневное сообщение между городами.

Киев: 14:35 → Днепр: 21:26

Днепр: 08:36 → Киев: 15:19

Этот поезд идеально подходит для днепрян, которые планируют зарубежные поездки, потому что в Киеве возможны пересадки на международные поезда в Молдову и Польшу:

№351/352 Киев — Кишинев;

№705/706 Киев — Перемышль;

№67/68 Киев — Варшава;

№19/20 Киев — Хелм.

"Интерсити" №765/764 Киев — Одесса №765/764

Начнет курсировать с 27 июня из Киева, из Одессы — 28 июня с периодичностью 6 раз в неделю. Должен усилить морское направление между столицей и Южной Пальмирой.

Киев: 21:49 → Одесса: 05:34

Одесса: 06:54 → Киев: 15:01

"Интерсити+" №736/735 Киев — Днепр №736/735 Киев — Днепр

Будет курсировать по определенным дням недели, усилит ночное сообщение между столицей и Днепром. Удобно для жителей Днепра, ведь из Киева есть дополнительные удобные пересадки в оба направления на скоростные поезда в Луцк, Ровно, Львов, Чернигов, Шостки, Сум.

Киев: 23:52 → Днепр: 05:45

Днепр: 23:24 → Киев: 05:17

Поезд №147/148 Житомир — Одесса

Этот поезд является продолжением маршрута поезда №148/147 Одесса — Киев в полесский регион для того, чтобы итомир на летний период получил прямое железнодорожное сообщение с Черкассами и Одессой.

Поезд №283/284 Киев — Ужгород

Будет курсировать через день, усиливает сообщение с Западной частью Закарпатья. Удобный для пассажиров из Харькова, Полтавы, Днепра. Охватывает дневное сообщение Киев — Львов — Киев и ночное сообщение Львов — Ужгород — Львов.

Киев: 15:21 → Львов: 23:34 → Ужгород: 05:20

Ужгород: 23:13 → Львов: 05:51 → Киев: 13:12

Поезд №203/204 Киев — Ясиня — Ясиня

Будет курсировать через день, усиливает сообщение с Восточной частью Закарпатья. Удобный для пассажиров из Запорожья, Днепра, Краматорска, Славянска. Охватывает ночное получение Киев — Львов — Киев и дневное сообщение Львов — Ясиня — Львов.

Киев: 23:00 → Львов 07:28 → Ясиня: 14:17

Ясиня: 18:05 → Львов: 00:51 → Киев: 09:18

Остальные 11 поездов есть в графике, но будут назначаться отдельными решениями.

Поезд "Интерсити+" №739/740 Киев — Кривой Рог №739/740 Киев — Кривой Рог

Усилит сообщение столицы с Кривбассом. Пассажирам из Кривого Рога будут доступны пересадки в Киеве на поезд до Хелма (Польша) и скоростные поезда до Луцка, Ровно, Львова.

Киев: 13:05 → Кривой Рог: 19:53

Кривой Рог: 22:37 → Киев: 05:14

Поезд №208/207 Одесса — Винница

Соединяет Юг с Подольем. Будет назначаться только в особый период повышенного пассажиропотока

Одесса: 08:11 → Винница: 14:15

Винница: 15:05 → Одесса: 20:59

Также в "Укрзализныце" отметили, что в случае необходимости готовы доназначить по отдельным датам поезда № 159/160 Киев — Трускавец, № 167/168 Львов — Одесса, № 213/214 Киев — Ужгород, № 239/240 Киев — Каменец-Подольский, № 263/264 Киев — Одесса, № 265/266 Киев — Одесса, № 291/292 Киев — Львов, № 761/762 Киев — Одесса, № 777/778 Киев — Львов.

Напомним, 23 марта "Укрзализныця" подверглась кибератаке. В связи с этим онлайн-продажи билетов некоторое время были недоступны.

После того в "Укрзализныце" заявили, что пассажиры могут восстановить электронные билеты, которые были приобретены в приложении до хакерской атаки.