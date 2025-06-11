"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на літній період: куди можна поїхати

Із початком літа зростає попит на залізничні подорожі, тому "Укрзалізниця" призначає низку додаткових поїздів, щоб кожен охочий міг дістатись туди, куди хоче.

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Цього літа передбачено 18 пар додаткових поїздів, частина з них уже їздять, частина — ще будуть призначатись, йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

Поїзд №228/227 Івано-Франківськ — Краматорськ

Один із найдовших маршрутів країни — 1358 км. Курсуватиме через день. Охоплює як нічне/денне сполучення між Івано-Франківськом і Києвом, так і денне/нічне між Києвом і Краматорськом.

Івано-Франківськ: 21:52 → Краматорськ: 18:28

Краматорськ: 19:20 → Івано-Франківськ: 16:45

Поїзд №220/219 Київ — Дніпро

Курсуватиме тільки по визначених днях тижня та підсилить денне сполучення між містами.

Київ: 14:35 → Дніпро: 21:26

Дніпро: 08:36 → Київ: 15:19

Цей поїзд ідеально підходить для дніпрян, які планують закордонні поїздки, тому що в Києві можливі пересадки на міжнародні поїзди до Молдови та Польщі:

№351/352 Київ — Кишинів;

№705/706 Київ — Перемишль;

№67/68 Київ — Варшава;

№19/20 Київ — Хелм.

"Інтерсіті" №765/764 Київ — Одеса

Почне курсувати з 27 червня з Києва, з Одеси — 28 червня з періодичністю 6 разів на тиждень. Має посилити морський напрямок між столицею та Південною Пальмірою.

Київ: 21:49 → Одеса: 05:34

Одеса: 06:54 → Київ: 15:01

"Інтерсіті+" №736/735 Київ — Дніпро

Курсуватиме по визначених днях тижня, посилить нічне сполучення між столицею та Дніпром. Зручно для мешканців Дніпра, адже з Києва є додаткові зручні пересадки в обидва напрямки на швидкісні поїзди до Луцька, Рівного, Львова, Чернігова, Шостки, Сум.

Київ: 23:52 → Дніпро: 05:45

Дніпро: 23:24 → Київ: 05:17

Поїзд №147/148 Житомир — Одеса

Цей поїзд є продовженням маршруту поїзда №148/147 Одеса — Київ до поліського регіону для того, щоб итомир на літній період отримав пряме залізничне сполучення з Черкасами та Одесою.

Поїзд №283/284 Київ — Ужгород

Курсуватиме через день, посилює сполучення із Західною частиною Закарпаття. Зручний для пасажирів з Харкова, Полтави, Дніпра. Охоплює денне сполучення Київ — Львів — Київ та нічне сполучення Львів — Ужгород — Львів.

Київ: 15:21 → Львів: 23:34 → Ужгород: 05:20

Ужгород: 23:13 → Львів: 05:51 → Київ: 13:12

Поїзд №203/204 Київ — Ясіня

Курсуватиме через день, посилює сполучення із Східною частиною Закарпаття. Зручний для пасажирів з Запоріжжя, Дніпра, Краматорська, Слов'янська. Охоплює нічне получення Київ — Львів — Київ та денне сполучення Львів — Ясіня — Львів.

Київ: 23:00 → Львів 07:28 → Ясіня: 14:17

Ясіня: 18:05 → Львів: 00:51 → Київ: 09:18

Інші 11 поїздів є в графіку, але призначатимуться окремими рішеннями.

Поїзд "Інтерсіті+" №739/740 Київ — Кривий Ріг

Посилить сполучення столиці з Кривбасом. Пасажирам з Кривого Рогу будуть доступні пересадки в Києві на поїзд до Хелма (Польща) та швидкісні поїзди до Луцька, Рівного, Львова.

Київ: 13:05 → Кривий Ріг: 19:53

Кривий Ріг: 22:37 → Київ: 05:14

Поїзд №208/207 Одеса — Вінниця

Поєднує Південь із Поділлям. Призначатиметься тільки в особливий період підвищеного пасажиропотоку

Одеса: 08:11 → Вінниця: 14:15

Вінниця: 15:05 → Одеса: 20:59

Також в "Укрзалізниці" зазначили, що в разі необхідності готові допризначити по окремих датах поїзди № 159/160 Київ – Трускавець, № 167/168 Львів – Одеса, № 213/214 Київ – Ужгород, № 239/240 Київ – Кам’янець-Подільський, № 263/264 Київ – Одеса, № 265/266 Київ – Одеса, № 291/292 Київ – Львів, № 761/762 Київ – Одеса, № 777/778 Київ – Львів.

Нагадаємо, 23 березня "Укрзалізниця" зазнала кібератаки. У зв'язку з цим онлайн-продажі квитків деякий час були недоступними.

Після того в "Укрзалізниці" заявили, що пасажири можуть відновити електронні квитки, які були придбані в застосунку до хакерської атаки.