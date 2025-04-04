"Укрзалізниця" поверне квитки, куплені в додатку до кібератаки: деталі

В акаунтах пасажирів "Укрзалізниці" тепер можна відновити електронні квитки, які були придбані в застосунку до хакерської атаки на сервіси компанії.

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Про те, як відновити куплений раніше квиток, йдеться на сторінці "Укрзалізниці" у Facebook. Для цього користувачам потрібно:

зайти до свого акаунта в додатку "Укрзалізниці";

натиснути на банер на головній сторінці, що веде на окрему сторінку перегенерації квитка;

обрати "Завантажити PDF-квиток" і зберегти відновлений квиток.

"Укрзалізниця" рекомендує пасажирам додати свою актуальну електронну пошту у свої акаунти в застосунку та на сайті, оскільки тоді всі нові квитки автоматично дублюються на пошту.

У коментарях компанія уточнила, що для повернення коштів за придбаний квиток потрібно заповнити заявку і прикріпити квиток або квитанцію про оплату. Повернути квиток можна не пізніше ніж за годину до відправлення поїзда.

"Після перевірки даних у ручному режимі ми повернемо кошти на вашу картку. Термін повернення залежить від вашого банку і може займати до 30 банківських днів у внутрішньому сполученні та до 180 діб у міжнародному сполученні з моменту обробки", — зазначили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, 23 березня "Укрзалізниця" повідомила про збій у своїй IT-системі. У зв'язку з цим онлайн-продажі квитків деякий час були недоступними.

Пізніше, 1 квітня, глава "Укрзалізниці" Олександр Перцовський сказав, що на повне відновлення IT-сервісів компанії знадобиться ще щонайменше кілька тижнів.