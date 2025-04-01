Збій в "Укрзалізниці": у компанії розповіли, коли повністю відновлять усі сервіси

На повне відновлення IT-сервісів "Укрзалізниці" після масштабної кібератаки знадобиться ще щонайменше кілька тижнів.

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Про це розповів глава компанії Олександр Перцовський виданню Forbes Ukraine. За його словами, пасажирські сервіси планують відновити до кінця цього тижня. Сервіси вантажних перевезень — до 10 квітня

Керівник УЗ наголосив, що внаслідок хакерської атаки ворог не міг отримати дані про військові перевезення, оскільки вони зберігаються в закритих системах, які "переважно мають аналоговий формат, а не цифровий".

Крім того, Олександр Перцовський зазначив, що з 2016 року компанія змогла відбити сотні кібератак, однак остання з них була найбільш спланованою і вимагала великих ресурсів. З атаками такого рівня УЗ раніше не стикалася.

Глава "Укрзалізниці" також розповів, що в "Київстарі" запропонували свою допомогу у відновленні. Зокрема, фахівці компанії поділилися своїм досвідом відновлення з бекапів і дали УЗ поради, які дали змогу "не наступити на граблі, на які наступив "Київстар".

Нагадаємо, 23 березня "Укрзалізниця" повідомила про збій в IT-системі компанії. У зв'язку з цим онлайн-продажі квитків деякий час були недоступними.

Уже 27 березня відновилася робота застосунку та сайту "Укрзалізниці", що зайняло 89 годин безперервної роботи фахівців. У компанії розповіли, що спочатку працюватиме лише базовий функціонал.