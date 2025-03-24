В "Укрзалізниці" стався збій через ворожу кібератаку: як купити квитки на потяг

Відновлення всіх систем тривало всю добу та наразі продовжується. Але онлайн-продажі квитків недоступні.

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Онлайн-системи "Укрзалізниці" зазнали масштабної таргетованої кібератаки. Відновлення всіх систем тривало всю минулу добу та наразі продовжується. Про це повідомляють у прес-службі залізниці.

Нині фахівці "Укрзалізниці" тісно співпрацюють з кібердепартаментом Служби безпеки України.

Кібератака на "Укрзалізницю"

"Ключове ворогові не вдалося: рух поїздів стабільний, вони курсують чітко без затримок та всі операційні процеси руху відлагоджено в резервному форматі. Залізниця продовжує рух попри фізичні атаки по інфраструктурі", — сказано у повідомленні.

Оскільки й раніше Укрзалізниця ставала об'єктом кібератак ворога, в компанії впроваджені протоколи резервування.

Остання атака була дуже системна, нетривіальна та багаторівнева, тому перед повним відновленням із бекапів фахівці УЗ, багатьох залучених партнерів та кібердепартаменту СБУ мають ретельно відтестувати сервіси на можливі вразливості.

Але нині онлайн-продажі квитків лишаються недоступними і протягом 24 березня придбати квитки та здати буде можливо тільки через каси. Також активовано продаж міжнародних квитків у касах (зазвичай – тільки онлайн).

В "Укрзалізниці" попереджають, якщо пасажири не встигають придбати квитки через касу – прямуйте безпосередньо до потяга.

"Наші поїзні бригади поінформовані, як оформляти ваш проїзд на місці. Вибачаємось заздалегідь, можуть не бути наявні місця всіх класів, але прагнемо довезти всіх", — попередили в УЗ.

Також в УЗ попередили, що робити, якщо подорож запланована на пізніше, ніж ранкові рейси 25.03:

наполегливо просимо не штурмувати каси сьогодні. Вони працюватимуть із виключним пріоритетом на обслуговування пасажирів із відправкою сьогодні-завтра;

ми поінформуємо відразу по відновленню онлайн сервісів й всі зможуть придбати квиток онлайн.

Як повернути квитки?

Усім, хто хоче повернути свій квиток на поїзд відправкою 24 березня, рекомендують зробити це онлайн.

"Достатньо принаймні за годину до відправки вашого рейсу надіслати нам на пошту [email protected] скан-копію або чітке фото вашого квитка та контактний номер телефону. Ми обробимо заявку про повернення протягом 3 діб з моменту відновлення роботи систем", — рекомендують в УЗ.

Нагадаємо, наприкінці січня Фокус писав про масштабну кібератаку на поштового клієнта Gmail, яка була націлена на крадіжку призначених для користувача даних.