В "Укрзализныце" произошел сбой из-за вражеской кибератаки: как купить билеты на поезд

Восстановление всех систем продолжалось все сутки и сейчас продолжается. Но онлайн-продажи билетов недоступны.

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Онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной таргетированной кибератаке. Восстановление всех систем продолжалось все минувшие сутки и сейчас продолжается. Об этом сообщают в пресс-службе железной дороги.

Сейчас специалисты "Укрзализныци" тесно сотрудничают с кибердепартаментом Службы безопасности Украины.

Кибератака на "Укрзализныцю"

"Ключевое врагу не удалось: движение поездов стабильное, они курсируют четко без задержек и все операционные процессы движения отлажены в резервном формате. Железная дорога продолжает движение несмотря на физические атаки по инфраструктуре", — говорится в сообщении.

Поскольку и ранее Укрзализныця становилась объектом кибератак врага, в компании внедрены протоколы резервирования.

Последняя атака была очень системная, нетривиальная и многоуровневая, поэтому перед полным восстановлением из бэкапов специалисты УЗ, многих привлеченных партнеров и кибердепартамента СБУ должны тщательно оттестировать сервисы на возможные уязвимости.

Но сейчас онлайн-продажи билетов остаются недоступными и в течение 24 марта приобрести билеты и сдать будет возможно только через кассы. Также активирована продажа международных билетов в кассах (обычно — только онлайн).

В "Укрзализныце" предупреждают, если пассажиры не успевают приобрести билеты через кассу — направляйтесь непосредственно к поезду.

"Наши поездные бригады проинформированы, как оформлять ваш проезд на месте. Извиняемся заранее, могут не быть в наличии места всех классов, но стремимся довезти всех", — предупредили в УЗ.

Также в УЗ предупредили, что делать, если путешествие запланировано на позже, чем утренние рейсы 25.03:

настоятельно просим не штурмовать кассы сегодня. Они будут работать с исключительным приоритетом на обслуживание пассажиров с отправкой сегодня-завтра;

мы проинформируем сразу по восстановлению онлайн сервисов и все смогут приобрести билет онлайн.

Как вернуть билеты?

Всем, кто хочет вернуть свой билет на поезд отправкой 24 марта, рекомендуют сделать это онлайн.

"Достаточно по крайней мере за час до отправки вашего рейса прислать нам на почту [email protected] скан-копию или четкое фото вашего билета и контактный номер телефона. Мы обработаем заявку о возврате в течение 3 суток с момента восстановления работы систем", — рекомендуют в УЗ.

Напомним, в конце января Фокус писал о масштабной кибератаке на почтовый клиент Gmail, которая была нацелена на кражу пользовательских данных.