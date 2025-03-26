Билеты в кассах — только на два дня: что происходит с онлайн сервисом УЗ и когда возобновят работу

В "Укрзализныце" отметили, что в кассах продаются билеты только на 26 и на 27 марта. При этом для покупки лучше всего приходить не в пиковые часы — с 09:00 до 11:00 и с 14:30 до 16:30.

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Акционерное общество "Укрзализныця" продолжает восстанавливать онлайн-сервисы после масштабной кибератаки и рассчитывает выйти на восстановление ресурсов в ближайшее время. В пресс-службе рассказали, что через кассы продаются билеты на 26 и 27 марта.

"Кассы и все железнодорожники работают в усиленном режиме. Помощники — вокзальные "ангелы" — тоже на дежурстве и готовы вам помочь. Через кассы продаются билеты на ближайшие даты — 26 и 27 марта", — говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" рекомендовали пассажирам по возможности приходить за билетами не в пиковые часы. Лучшее время для покупки билетов с 09:00 до 11:00 и с 14:30 до 16:30.

Также там рассказали, что владельцев бумажных билетов, приобретенных после 22 марта, ожидает "комплимент от "Укрзализныци" на борту. Также пассажиры также смогут бесплатно воспользоваться платными залами ожидания на вокзалах страны.

Атака на "Укрзализныцю": что известно

Напомним, что в воскресенье, 23 марта, онлайн-сервисы "Укрзализныци" временно недоступны из-за технического сбоя в IT-системе. Тогда в компании рассказали, что невозможно приобрести билеты на поезд через приложение и сайт, также временно недоступны онлайн-сервисы заказа услуг и справочная информация. Позже стало известно, что онлайн-системы подверглись масштабной таргетированной кибератаке.

"Укрзализныця" максимально усилила кассы на вокзалах. В наиболее срочных случаях начальник поезда имеет право оформлять проезд уже на борту поезда. Военнослужащие могут оформить билеты во всех кассах вокзалов, в том числе приоритетно в кассах для военных.