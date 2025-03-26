Квитки в касах — тільки на два дні: що відбувається з онлайн сервісом УЗ і коли відновлять роботу

В "Укрзалізниці" зазначили, що в касах продаються квитки лише на 26 та на 27 березня. При цьому для покупки найкраще приходити не в пікові години — з 09:00 до 11:00 та з 14:30 до 16:30.

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Акціонерне товариство "Укрзалізниця" продовжує відновлювати онлайн-сервіси після масштабної кібератаки та розраховує вийти на відновлення ресурсів найближчим часом. У пресслужбі розповіли, що через каси продаються квитки на 26 та 27 березня.

"Каси та всі залізничники працюють у посиленому режимі. Помічники – вокзальні "янголи" – теж на чергуванні та готові вам допомогти. Через каси продаються квитки на найближчі дати – 26 та 27 березня", — йдеться в повідомленні.

В "Укрзалізниці" рекомендували пасажирам за можливості приходити за квитками не у пікові години. Найкращий час для купівлі квитків з 09:00 до 11:00 та з 14:30 до 16:30.

Також там розповіли, що власників паперових квитків, придбаних після 22 березня, очікує "комплімент від "Укрзалізниці" на борту. Також пасажири також зможуть безкоштовно скористатись платними залами очікування на вокзалах країни.

Атака на "Укрзалізницю": що відомо

Нагадаємо, що у неділю, 23 березня, онлайн-сервіси "Укрзалізниці" тимчасово недоступні через технічний збій в IT-системі. Тоді в компанії розповіли, що неможливо придбати квитки на поїзд через застосунок і сайт, також тимчасово недоступні онлайн-сервіси замовлення послуг і довідкова інформація. Пізніше стало відомо, що онлайн-системи зазнали масштабної таргетованої кібератаки.

"Укрзалізниця" максимально посилила каси на вокзалах. У найбільш термінових випадках начальник поїзда має право оформлювати проїзд вже на борту потягу. Військовослужбовці можуть ⁠оформити квитки в усіх касах вокзалів, зокрема пріоритетно в касах для військових.