В Укрзалізниці стався технічний збій: які функції недоступні
Причиною стала технічна несправність в IT-системі Укрзалізниці.
У неділю, 23 березня, онлайн-сервіси Укрзалізниці тимчасово недоступні через технічний збій в IT-системі. Фахівці вже займаються усуненням неполадок. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
За даними пресслужби, наразі неможливо придбати квитки на поїзд через застосунок і сайт. Також тимчасово недоступні онлайн-сервіси замовлення послуг і довідкова інформація. Причиною стала технічна несправність в IT-системі Укрзалізниці.
"Відповідні фахівці вже працюють над усуненням проблем", — ідеться в повідомленні.
Укрзалізниця залучила додаткових співробітників у залізничні каси на вокзалах, щоб уникнути черг і забезпечити своєчасне обслуговування пасажирів.
Нагадаємо, що нещодавно стався збій у застосунку "Резерв+", розробленому Міністерством оборони.
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