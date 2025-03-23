В Укрзалізниці стався технічний збій: які функції недоступні

Причиною стала технічна несправність в IT-системі Укрзалізниці.

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У неділю, 23 березня, онлайн-сервіси Укрзалізниці тимчасово недоступні через технічний збій в IT-системі. Фахівці вже займаються усуненням неполадок. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

В Укрзалізниці стався технічний збій

За даними пресслужби, наразі неможливо придбати квитки на поїзд через застосунок і сайт. Також тимчасово недоступні онлайн-сервіси замовлення послуг і довідкова інформація. Причиною стала технічна несправність в IT-системі Укрзалізниці.

"Відповідні фахівці вже працюють над усуненням проблем", — ідеться в повідомленні.

Укрзалізниця залучила додаткових співробітників у залізничні каси на вокзалах, щоб уникнути черг і забезпечити своєчасне обслуговування пасажирів.

Нагадаємо, що нещодавно стався збій у застосунку "Резерв+", розробленому Міністерством оборони.

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