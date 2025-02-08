У додатку "Резерв+" стався технічний збій: що відомо

Користувачі скаржаться, що не можуть зайти до свого облікового кабінету в мобільному додатку "Резерв+". Додаток довго завантажується, після чого з'являється повідомлення про технічну проблему.

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У суботу вранці, 8 лютого, стався збій у "Резерв+" — застосунку, розробленому Міністерством оборони. Про це повідомляє Фокус.

Користувачі в мережі скаржаться на проблеми під час входу в електронний кабінет призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Зазначається, що сам додаток довго завантажується, після чого з'являється повідомлення про технічну проблему і пропозиція спробувати запустити його ще раз.

Сталося щось дивне, інформує додаток

Головне вікно "Резерв+" інформує, що "сталося щось дивне", тому пропонує користувачам спробувати зайти знову або звернутися до служби підтримки.

Резерв+ повідомляє про технічну проблему Фото: соцмережi

Також з'являється напис про технічну проблему і пропозицію перевірити підключення, оскільки "пропало з'єднання".

Резерв+ повідомляє про зникнення з'єднання з інтернетом Фото: соцмережi

Зазначимо, що з п'ятниці, 7 лютого, для людей з інвалідністю, які мають відповідне посвідчення Пенсійного фонду, студентів, аспірантів і докторантів у застосунку "Резерв+" запрацювало автоматичне подовження відтермінувань. У МОУ обіцяють, що згодом ця функція буде доступна і для багатодітних батьків, які мають трьох дітей у спільному шлюбі.

На момент виходу матеріалу в Міноборони не коментували відсутність можливості зайти в мобільний додаток "Резерв+".

Нагадаємо, 17 жовтня 2024 року в програмі стався збій і деякі користувачі отримали повідомлення, що їм нібито надано відстрочку до завершення мобілізації.

Крім того, масштабний збій у "Резерв+" стався і 19 грудня.