"Не подарок к Хэллоуину": украинцы получили отсрочки из-за сбоя в "Резерв+" (фото)

Некоторые пользователи увидели сообщение о "технической ошибке", а у других внезапно появилась отсрочка. В Минобороны объяснили, что произошло.

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Украинцы столкнулись с техническим сбоем в приложении "Резерв+". На это обратили внимание 17 октября в соцсетях.

Некоторые пользователи сообщили, что они проблем не заметили, и у них все работало. Однако другие, входя в "Резерв+", видели сообщение о сбое.

"У нас техническая проблема", — отмечалось на экране.

Ошибка, которую видели пользователи в приложении "Резерв+" Фото: Реальный Киев

По данным сети, некоторые граждане имели доступ к своим военно-учетным документам, но неожиданно получили отсрочку до завершения мобилизации.

Ошибка, которую видели пользователи в приложении "Резерв+" Фото: Инсайдер UA Ошибка, которую видели пользователи в приложении "Резерв+" Фото: Инсайдер UA

Что говорят в Минобороны

Заместительница министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко подтвердила сбой в "Резерв+" и связала его с интенсивной подготовкой к новым релизам.

"У некоторых пользователей появились отсрочки до конца мобилизации. Извините за неудобства. Нет, это не подарок команды "Резерв+" всем пользователям к Хэллоуину", — отметила чиновница.

Она подчеркнула, что сбой задел только отражение статуса. То есть пользователи видели, что якобы имеют отсрочку, но данные в реестре "Оберіг" на самом деле не изменились.

"Команда уже его исправила. Попытайтесь воспользоваться документом в течение часа", — сообщила Черногоренко.

Она посоветовала нажать три точки и обновить документ, чтобы увидеть актуальный статус. Также в Минобороны поблагодарили украинцев за скорую реакцию на ошибку.

Комментарий Минобороны о сбое в "Резерв+" Фото: Скриншот

Напомним, глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что украинцы смогут заключать контракт с ВСУ без контакта с ТЦК и ВВК. В приложении "Дія" появилась новая функция — рекрутинг.

В Государственной службе спецсвязи информировали, что в Telegram распространяют вирусы под видом бота "Резерв+".