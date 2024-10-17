"Не подарок к Хэллоуину": украинцы получили отсрочки из-за сбоя в "Резерв+" (фото)
Некоторые пользователи увидели сообщение о "технической ошибке", а у других внезапно появилась отсрочка. В Минобороны объяснили, что произошло.
Украинцы столкнулись с техническим сбоем в приложении "Резерв+". На это обратили внимание 17 октября в соцсетях.
Некоторые пользователи сообщили, что они проблем не заметили, и у них все работало. Однако другие, входя в "Резерв+", видели сообщение о сбое.
"У нас техническая проблема", — отмечалось на экране.
По данным сети, некоторые граждане имели доступ к своим военно-учетным документам, но неожиданно получили отсрочку до завершения мобилизации.
Что говорят в Минобороны
Заместительница министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко подтвердила сбой в "Резерв+" и связала его с интенсивной подготовкой к новым релизам.
"У некоторых пользователей появились отсрочки до конца мобилизации. Извините за неудобства. Нет, это не подарок команды "Резерв+" всем пользователям к Хэллоуину", — отметила чиновница.
Она подчеркнула, что сбой задел только отражение статуса. То есть пользователи видели, что якобы имеют отсрочку, но данные в реестре "Оберіг" на самом деле не изменились.
"Команда уже его исправила. Попытайтесь воспользоваться документом в течение часа", — сообщила Черногоренко.
Она посоветовала нажать три точки и обновить документ, чтобы увидеть актуальный статус. Также в Минобороны поблагодарили украинцев за скорую реакцию на ошибку.
Напомним, глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что украинцы смогут заключать контракт с ВСУ без контакта с ТЦК и ВВК. В приложении "Дія" появилась новая функция — рекрутинг.
В Государственной службе спецсвязи информировали, что в Telegram распространяют вирусы под видом бота "Резерв+".