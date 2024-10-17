"Не подарунок до Геловіну": українці отримали відстрочки через збій у "Резерв+" (фото)
Деякі користувачі побачили повідомлення про "технічну помилку", а в інших раптово з’явилася відстрочка. У Міноборони пояснили, що сталося.
Українці зіштовхнулися з технічним збоєм у застосунку "Резерв+". На це звернули увагу 17 жовтня у соцмережах.
Окремі користувачі повідомили, що вони проблем не помітили і в них все працювало. Однак інші, заходячи у "Резерв+", бачили повідомлення про збій.
"У нас технічна проблема", — зазначалося на екрані.
За даними мережі, деякі громадяни мали доступ до своїх військово-облікових документів, але несподівано отримали відстрочку до завершення мобілізації.
Що кажуть у Міноборони
Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко підтвердила збій у "Резерв+" та пов’язала його з інтенсивною підготовкою до нових релізів.
"У деяких користувачів зʼявились відстрочки до кінця мобілізації. Вибачте за незручності. Ні, це не подарунок команди "Резерв+" усім користувачам до Геловіну", — зауважила посадовиця.
Вона наголосила, що збій зачепив лише відображення статусу. Тобто користувачі бачили, що нібито мають відстрочку, але дані у реєстрі "Оберіг" насправді не змінилися.
"Команда вже його виправила. Спробуйте скористатися документом протягом години", — повідомила Черногоренко.
Вона порадила натиснути три крапки та "Оновити документ", щоб побачити актуальний статус. Також у Міноборони подякували українцям за швидку реакцію на помилку.
Нагадаємо, голова Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що українці зможуть укладати контракт зі ЗСУ без контакту з ТЦК та ВЛК. У застосунку "Дія" з’явилася нова функція — рекрутинг.
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