"Не подарунок до Геловіну": українці отримали відстрочки через збій у "Резерв+" (фото)

Деякі користувачі побачили повідомлення про "технічну помилку", а в інших раптово з’явилася відстрочка. У Міноборони пояснили, що сталося.

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Українці зіштовхнулися з технічним збоєм у застосунку "Резерв+". На це звернули увагу 17 жовтня у соцмережах.

Окремі користувачі повідомили, що вони проблем не помітили і в них все працювало. Однак інші, заходячи у "Резерв+", бачили повідомлення про збій.

"У нас технічна проблема", — зазначалося на екрані.

Помилка, яку бачили користувачі у застосунку "Резерв+" Фото: Реальный Киев

За даними мережі, деякі громадяни мали доступ до своїх військово-облікових документів, але несподівано отримали відстрочку до завершення мобілізації.

Помилка, яку бачили користувачі у застосунку "Резерв+" Фото: Инсайдер UA Помилка, яку бачили користувачі у застосунку "Резерв+" Фото: Инсайдер UA

Що кажуть у Міноборони

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко підтвердила збій у "Резерв+" та пов’язала його з інтенсивною підготовкою до нових релізів.

"У деяких користувачів зʼявились відстрочки до кінця мобілізації. Вибачте за незручності. Ні, це не подарунок команди "Резерв+" усім користувачам до Геловіну", — зауважила посадовиця.

Вона наголосила, що збій зачепив лише відображення статусу. Тобто користувачі бачили, що нібито мають відстрочку, але дані у реєстрі "Оберіг" насправді не змінилися.

"Команда вже його виправила. Спробуйте скористатися документом протягом години", — повідомила Черногоренко.

Вона порадила натиснути три крапки та "Оновити документ", щоб побачити актуальний статус. Також у Міноборони подякували українцям за швидку реакцію на помилку.

Коментар Міноборони про збій у "Резерв+" Фото: Скриншот

Нагадаємо, голова Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що українці зможуть укладати контракт зі ЗСУ без контакту з ТЦК та ВЛК. У застосунку "Дія" з’явилася нова функція — рекрутинг.

У Державній службі спецзв’язку інформували, що у Telegram розповсюджують віруси під виглядом бота "Резерв+".