В приложении "Резерв+" произошел масштабный сбой: что произошло, подробности (фото)

Некоторые пользователи отмечают, что при входе в приложение высвечивается сообщение о техническом сбое или об отсутствии соединения.

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В приложении "Резерв+" произошел масштабный сбой. Об этом сообщил украинский журналист, военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Сбой в приложении "Резерв+"

"В "Резерв+" масштабный сбой. Стоит взять с собой бумажные документы", — сообщил он.

Другие же жалуются, что при входе высвечивается информация об отсутствии соединения.

"Где-то пропало соединение. Проверьте подключение к интернету и попробуйте снова", — такое сообщение могут увидеть пользователи при входе в приложение.

Причины сбоя пока неизвестны. В Министерстве обороны никак не комментировали отсутствие возможности зайти в мобильное приложение "Резерв+".

Ранее в Минобороны отмечали, что копию военно-учетного документа можно за несколько кликов сгенерировать в приложении "Резерв+". В ведомстве напомнили, что с 18 июня военно-учетный документ в "Резерв+" получил такую же юридическую силу, как и бумажный военный билет или временное удостоверение.

"Поэтому его копию можно использовать во всех ситуациях, где это необходимо. Например, при приеме на работу или получении услуг в ЦПАУ", — добавили там.

Ранее в Министерстве обороны отмечали, что некоторые категории не смогут оформить отсрочку в "Резерв+". В ведомстве отметили, что причиной являются технические работы в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Однако это не повлияет на уже полученные отсрочки, а статус военнообязанного будет отображаться в приложении так же, как и раньше.

Добавим, что в среду, 18 декабря пользователи жаловались на сбой в работе Приват24. Они не могли авторизоваться в приложении.