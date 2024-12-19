В застосунку "Резерв+" стався масштабний збій: що сталось, подробиці (фото)

Деякі користувачі зазначають, що при вході у застосунок висвітлюється повідомлення про технічний збій або ж про відсутність з'єднання.

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У додатку "Резерв+" стався масштабний збій. Про це повідомив український журналіст, військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Збій у застосунку "Резерв+"

"У "Резерв+" масштабний збій. Варто взяти з собою паперові документи", — повідомив він.

Інші ж скаржаться, що при вході висвітлюється інформація про відсутність з'єднання.

"Десь поділось з'єднання. Перевірте підключення до інтернету та спробуйте знову", — таке повідомлення можуть побачити користувачі під час входу в застосунок.

Причини збою наразі невідомі. В Міністерстві оборони ніяк не коментували відсутність можливості зайти в мобільний застосунок "Резерв+".

Раніше в Міноборони зазначали, що копія військово-облікового документа можна за кілька кліків згенерувати у застосунку "Резерв+". У відомстві нагадали, що з 18 червня військово-обліковий документ у "Резерв+" отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи тимчасове посвідчення.

"Тому його копію можна використовувати у всіх ситуаціях, де це необхідно. Наприклад, при прийомі на роботу або отриманні послуг у ЦНАПі", — додали там.

Раніше в Міністерстві оборони зазначали, що деякі категорії не зможуть оформити відстрочку в "Резерв+". У відомстві зазначили, що причиною є технічні роботи у Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Однак це не вплине на вже отримані відстрочки, а статус військовозобов'язаного відображатиметься в застосунку так само, як і раніше.

Додамо, що в середу, 18 грудня користувачі скаржились на збій у роботі Приват24. Вони не могли авторизуватись в додатку.