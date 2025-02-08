В приложении "Резерв+" произошел технический сбой: что известно
Пользователи жалуются, что не могут зайти в свой учетный кабинет в мобильном приложении "Резерв+". Приложение долго загружается, после чего появляется сообщение технической проблеме.
В субботу утром, 8 февраля, произошел сбой в "Резерв+" — приложении, разработанном Министерством обороны. Об этом сообщаетФокус.
Пользователи в сети жалуются на проблемы при входе в электронный кабинет призывников, военнообязанных и резервистов.
Отмечается, что само приложение долго загружается, после чего появляется сообщение технической проблеме и предложение попробовать запустить его еще раз.
Главное окно "Резерв+" информирует, что "произошло что-то странное", поэтому предлагает пользователям попробовать зайти снова или обратиться в службу поддержки.
Также появляется надпись о технической проблеме и предложение проверить подключение, так как "пропало соединение".
Отметим, что с пятницы, 7 февраля, для людей с инвалидностью, имеющих соответствующее удостоверение Пенсионного фонда, студентов, аспирантов и докторантов в приложении "Резерв+" заработало автоматическое продление отсрочек. В МОУ обещают, что впоследствии эта функция будет доступна и для многодетных родителей, имеющих троих детей в общем браке.
На момент выхода материала в Минобороны не комментировали отсутствие возможности зайти в мобильное приложение "Резерв+".
Напомним, 17 октября 2024 года в программе произошел сбой и некоторые пользователи получили уведомление, что им якобы предоставлена отсрочка до завершения мобилизации.
Кроме того, масштабный сбой в "Резерв+" произошел и 19 декабря.