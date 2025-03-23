В Укрзализныце произошел технический сбой: какие функции недоступны

Причиной стала техническая неисправность в IT-системе Укрзализныци.

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В воскресенье, 23 марта, онлайн-сервисы Укрзализныци временно недоступны из-за технического сбоя в IT-системе. Специалисты уже занимаются устранением неполадок. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

В Укрзализныце произошел технический сбой

По данным пресс-службы, в настоящее время невозможно приобрести билеты на поезд через приложение и сайт. Также временно недоступны онлайн-сервисы заказа услуг и справочная информация. Причиной стала техническая неисправность в IT-системе Укрзализныци.

"Соответствующие специалисты уже работают над устранением проблем", — говорится в сообщении.

Укрзализныця привлекла дополнительных сотрудников в железнодорожные кассы на вокзалах, чтобы избежать очередей и обеспечить своевременное обслуживание пассажиров.

Напомним, что недавно произошел сбой в приложении "Резерв+", разработанном Министерством обороны.

А также пользователи приложения Приват 24 не могли авторизоваться в приложение для банкинга.