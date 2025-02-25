Користувачі скаржаться на збій у застосунку Приватбанку: що відомо

Користувачі скаржаться, що програма Приват24 довго вантажиться, а в деяких видає помилку з'єднання з сервером.

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Користувачі додатка Приват 24 не можуть авторизуватися до застосунку для банкінгу. Про це пишуть користувачі в соцмережах, повідомляє Фокус.

Користувачі не можуть зайти у додаток. Одні скаржаться на проблеми з авторизацією в застосунку. Інші зазначають, що програма "Приват24" довго вантажиться, а в деяких видає помилку з'єднання з сервером.

Наразі невідомо, що саме спричинило проблему. Офіційної інформації на момент виходу матеріалу від банку немає.

Пізніше користувачі зазначали, що додаток банку почав працювати. Від керівництва структури коментарів з цього питання не було.

Зазначимо, що це вже не вперше, коли користувачі скаржаться на проблеми з роботою додатка. Зокрема, в листопаді 2024 року багато хто не міг авторизуватись до застосунку для банкінгу — буквально за годину до збою вони спокійно заходили та здійснювали потрібні операції. В банку перепросили у клієнтів за незручності та попросили оновити сторінку додатка за деякий час.

Нагадаємо, що в грудні минулого року клієнтка державного "ПриватБанку" зіткнулася з неприємною ситуацією. Тоді банкомат списав велику суму з картки, але не видав готівку. Тоді в банку уточнили, що повернення коштів у таких випадках можливе тільки після рішення платіжної системи, на що може піти від 45 до 120 днів. Банк ніяк не може прискорити цю процедуру.