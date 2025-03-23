Персонал отримав інструкції: в "УЗ" пояснили, як купити квиток під час технічного збою

"Укрзалізниця" максимально посилила каси на вокзалах. У найбільш термінових випадках начальник поїзда має право оформлювати проїзд вже на борту потягу.

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"Укрзалізниця" максимально оперативно змінила процеси, щоб поки триває відновлення онлайн-сервісів, усі охочі могли скористатися послугами компанії. Про це повідомила компанія-перевізник.

Зокрема, як наголошується, "УЗ" посилили каси. Окрім того, у найбільш термінових випадках начальник поїзда має право оформлювати проїзд вже на борту потягу.

"Якщо ваш заздалегідь придбаний квиток не підвантажується у застосунку, перевірте пошту — там є PDF-дублікат", — нагадали в "Укрзалізниці".

Окрім того, у касах вокзалів тимчасово відкритий продаж квитків на всі міжнародні рейси, що відправляються 23 та 24 березня. Ці квитки будуть доступні для купівлі "офлайн" до моменту відновлення систем.

Оскільки наразі недоступно придбання квитків через сервіс "Армія+", тому військовослужбовці можуть ⁠оформити квитки в усіх касах вокзалів, зокрема пріоритетно в касах для військових.

Також представники Сил оборони можуть оформити проїзд вже безпосередньо у вагоні за допомогою начальника поїзда. В "УЗ" наголосили, що персонал вже отримав відповідний дозвіл та інструкції.

Нагадаємо, українського військового, який їхав у відпустку до родини з Дніпра до Києва, виставили з купе через нібито "поганий запах". Двоє попутників поскаржилися провіднику й результаті чоловік пробув у тамбурі "Інтерсіті" 7 годин.

Також Фокус повідомляв, що раніше українська сценаристка Оксана Шаварська поскаржилась на незрозумілий принцип продажу квитків на потяги "Укрзалізниці". За словами жінки, за 20 днів до відправлення рейсу не було жодного квитка у наявності.