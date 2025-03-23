Персонал получил инструкции: в "УЗ" объяснили, как купить билет во время технического сбоя

"Укрзализныця" максимально усилила кассы на вокзалах. В наиболее срочных случаях начальник поезда имеет право оформлять проезд уже на борту поезда.

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"Укрзализныця" максимально оперативно изменила процессы, чтобы пока идет восстановление онлайн-сервисов, все желающие могли воспользоваться услугами компании. Об этом сообщила компания-перевозчик.

В частности, как отмечается, "УЗ" усилили кассы. Кроме того, в наиболее срочных случаях начальник поезда имеет право оформлять проезд уже на борту поезда.

"Если ваш заранее приобретенный билет не подгружается в приложении, проверьте почту — там есть PDF-дубликат", — напомнили в "Укрзализныце".

Кроме того, в кассах вокзалов временно открыта продажа билетов на все международные рейсы, отправляющиеся 23 и 24 марта. Эти билеты будут доступны для покупки "офлайн" до момента восстановления систем.

Поскольку сейчас недоступно приобретение билетов через сервис "Армия+", поэтому военнослужащие могут оформить билеты во всех кассах вокзалов, в частности приоритетно в кассах для военных.

Также представители Сил обороны могут оформить проезд уже непосредственно в вагоне с помощью начальника поезда. В "УЗ" отметили, что персонал уже получил соответствующее разрешение и инструкции.

Напомним, украинского военного, который ехал в отпуск к семье из Днепра в Киев, выставили из купе из-за якобы "плохого запаха". Двое попутчиков пожаловались проводнику и в результате мужчина пробыл в тамбуре "Интерсити" 7 часов.

Также Фокус сообщал, что ранее украинская сценаристка Оксана Шаварская пожаловалась на непонятный принцип продажи билетов на поезда "Укрзализныци". По словам женщины, за 20 дней до отправления рейса не было ни одного билета в наличии.