Военного выгнали из вагона поезда из-за "плохого запаха": как ответила "Укрзализныця" (фото)

Двое мужчин, сидевших рядом, пожаловались проводнику на украинского военнослужащего. В итоге мужчина пробыл в тамбуре 7 часов.

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Украинского военного, ехавшего в отпуск к семье из Днепра в Киев, выставили в тамбур из-за "плохого запаха". Об этом написала в Instagram основатель благотворительного фонда "Країна Нескорених" Любовь Олиградская со ссылкой на дочь военнослужащего.

Солдат военной части А7107 Виктор Якименко ехал к семье на поезде "Днепр — Киев" №731 ("Интерсити").

"Взял билет на поезд и вместо того, чтобы принимать благодарность от людей, которых защищает… Очень "вежливый" проводник попросил его выйти в тамбур и спать там, потому что… Потому что от него плохо пахнет", — заметила Олиградская.

Дочь военного сказала, что проводнику на него пожаловались двое мужчин, сидевших рядом. Многие пользователи осудили поведение персонала "Укрзализныци" и требуют уволить проводника, из-за которого Якименко провел в тамбуре 7 часов.

Скандал с военным — реакция "Укрзализныци"

"Укрзалізниця" обратила внимание на эту ситуацию и подтвердила, что мужчину действительно выгнали из вагона.

"Возвращавшегося домой военного пассажиры обвинили в "плохом запахе" и выставили в тамбур. Наши стюарды недостаточно четко среагировали на ситуацию и не заметили конфликта, позволив защитнику провести остальные поездки в тамбуре", — отметил перевозчик.

Компания сделала выводы, пообещав организовать тренинг для проводников по отношению к украинским военным. Пассажиров просят проявлять терпение и уважение.

"От наших защитников не всегда пахнет лавандой, но от них пахнет смелостью так, что враг убегает на другой берег Днепра. Если похожая ситуация случится на ваших глазах, мы просим сообщить о ней немедленно – начальнику поезда, контактному центру или прямо в мессенджере. Будем реагировать молниеносно", — обещают в "УЗ".

Напомним, что после освобождения украинского Херсона "Укрзализныця" начала продавать билеты из Киева в Донецк, Луганск, Мариуполь и Симферополь. Пока это благотворительная акция — все деньги от продажи билетов пойдут на покупку авто, которые соединят деоккупированные населенные пункты с ближайшими железнодорожными узлами.

"Укрзалізниця" недавно создала новый международный железнодорожный хаб в Чопе, чтобы выезжали за границу по железной дороге. В основном, нововведение доступно для женщин.