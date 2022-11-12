Поездом в Венгрию, Австрию и Словакию. В Чопе появился новый международный хаб

Выехать за границу из разных городов Украины можно по железной дороге. Услугой воспользуются в основном женщины, мужчинам покидать страну запретили.

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"Укрзалізниця" ("УЗ") создала новый международный железнодорожный хаб в Чопе, пассажиры из разных городов Украины смогут выехать за границу по железной дороге. Об этом компания сообщила в Telegram.

Через Чоп, в дополнение к поездам №59/60 "Киев — Чоп" и №749 "Киев — Вена", будут ходить следующие рейсы:

№ 4/3 Запорожье — Ужгород;

№ 45/46 Ужгород — Харьков;

№ 81/82 Киев — Ужгород;

№ 749/750 Киев — Ужгород.

№ 265/266 Ковель — Ужгород (новоназначенный).

А с 11 декабря будут ходить поезда Вена (Австрия) — Чоп и Кошице (Словакия) — Чоп.

[ + – ] В Чопе можно пересесть на поезда, идущие в Венгрию и Словакию

Жители Харькова, Сум, Киева, Днепра, Запорожья, Винницы, Хмельницкого, Тернополя, Львова и Ковеля смогут удобно добраться до Чопа, указали в "УЗ".

В Чопе можно будет пересесть на поезда, идущие в Захонь (Венгрия), Будапешт (Венгрия) и Чиерну-над-Тисоу (Словакия), добавил перевозчик.

"УЗ" вместе с чешскими ж/д перевозчиками планирует назначить рейс "Прага — Чоп", дату начала курсирования объявят в будущем. "Укрзалізниця" обещает работать над улучшением железнодорожного сообщения для пассажиров.

Все маршруты и удобные стыковки можно посмотреть тут.

Кому можно выезжать из Украины?

Стоит напомнить, что выезд из Украины на сегодня могут позволить себе в основном женщины. Военнообязанным мужчинам покидать страну нельзя. Фокус ранее писал, что мужчины могут за $3-5 тыс. оформить документ для выезда из Украины на 3 месяца.

Замглавы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Артем Сытник ранее говорил, что запрет на выезд мужчин из Украины нарушает Конституцию. Указ президента страны Владимира Зеленского о военном положении не содержит такой нормы.

Напомним, что с 5 ноября "УЗ" запустила "Поезд к победе", он отправился в первый международный рейс в Молдавию. Поезд состоит из семи вагонов, которые расписали украинские художники.

В сентябре "Укрзалiзниця" расширила перечень онлайн услуг, в интернете можно оформить перевозку автомобиля на поезде.