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Україна

Потягом в Угорщину, Австрію та Словаччину. У Чопі з'явився новий міжнародний хаб

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Фото: Укрзализныця | "Укрзалізниця" обіцяє працювати над покращенням залізничного сполучення

Виїхати за кордон із різних міст України можна залізницею. Послугою скористаються переважно жінки, чоловікам залишати країну заборонили.

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"Укрзалізниця" ("УЗ") створила новий міжнародний залізничний хаб у Чопі, пасажири з різних міст України зможуть виїхати за кордон залізницею. Про це компанія повідомила в Telegram.

Через Чоп, на додаток до поїздів №59/60 "Київ — Чоп" і №749 "Київ — Відень", ходитимуть такі рейси:

  • № 4/3 Запоріжжя — Ужгород;
  • № 45/46 Ужгород — Харків;
  • № 81/82 Київ — Ужгород;
  • № 749/750 Київ — Ужгород;
  • № 265/266 Ковель — Ужгород (новопризначений).

А з 11 грудня ходитимуть потяги Відень (Австрія) — Чоп і Кошице (Словаччина) — Чоп.

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У Чопі можна пересісти на потяги, що йдуть в Угорщину та Словаччину

Мешканці Харкова, Сум, Києва, Дніпра, Запоріжжя, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова та Ковеля зможуть зручно дістатися до Чопа, зазначили в"УЗ".

У Чопі можна буде пересісти на потяги, що йдуть до Захоні (Угорщина), Будапешта (Угорщина) та Чєрної-над-Тисою (Словаччина), додав перевізник.

"УЗ" разом із чеськими залізничними перевізниками планує призначити рейс "Прага — Чоп", дату початку курсування оголосять у майбутньому. "Укрзалізниця" обіцяє працювати над покращенням залізничного сполучення для пасажирів.

Усі маршрути та зручні стикування можна подивитися тут.

Кому можна виїжджати з України?

Варто нагадати, що виїзд із України на сьогодні можуть дозволити собі переважно жінки. Військовозобов'язаним чоловікам залишати країну не можна. Фокус раніше писав, що чоловіки можуть за $3-5 тис оформити документ для виїзду з України на 3 місяці.

Заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник раніше говорив, що заборона на виїзд чоловіків із України порушує Конституцію. Указ президента країни Володимира Зеленського про воєнний стан не містить такої норми.

Нагадаємо, що з 5 листопада "УЗ" запустила "Потяг до перемоги", він вирушив у перший міжнародний рейс до Молдови. Потяг складається із семи вагонів, які розписали українські художники.

У вересні "Укрзалізниця" розширила перелік онлайн послуг, в інтернеті можна оформити перевезення автомобіля потягом.