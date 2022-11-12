Потягом в Угорщину, Австрію та Словаччину. У Чопі з'явився новий міжнародний хаб
Виїхати за кордон із різних міст України можна залізницею. Послугою скористаються переважно жінки, чоловікам залишати країну заборонили.
"Укрзалізниця" ("УЗ") створила новий міжнародний залізничний хаб у Чопі, пасажири з різних міст України зможуть виїхати за кордон залізницею. Про це компанія повідомила в Telegram.
Через Чоп, на додаток до поїздів №59/60 "Київ — Чоп" і №749 "Київ — Відень", ходитимуть такі рейси:
- № 4/3 Запоріжжя — Ужгород;
- № 45/46 Ужгород — Харків;
- № 81/82 Київ — Ужгород;
- № 749/750 Київ — Ужгород;
- № 265/266 Ковель — Ужгород (новопризначений).
А з 11 грудня ходитимуть потяги Відень (Австрія) — Чоп і Кошице (Словаччина) — Чоп.
Мешканці Харкова, Сум, Києва, Дніпра, Запоріжжя, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова та Ковеля зможуть зручно дістатися до Чопа, зазначили в"УЗ".
У Чопі можна буде пересісти на потяги, що йдуть до Захоні (Угорщина), Будапешта (Угорщина) та Чєрної-над-Тисою (Словаччина), додав перевізник.
"УЗ" разом із чеськими залізничними перевізниками планує призначити рейс "Прага — Чоп", дату початку курсування оголосять у майбутньому. "Укрзалізниця" обіцяє працювати над покращенням залізничного сполучення для пасажирів.
Усі маршрути та зручні стикування можна подивитися тут.
Кому можна виїжджати з України?
Варто нагадати, що виїзд із України на сьогодні можуть дозволити собі переважно жінки. Військовозобов'язаним чоловікам залишати країну не можна. Фокус раніше писав, що чоловіки можуть за $3-5 тис оформити документ для виїзду з України на 3 місяці.
Заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник раніше говорив, що заборона на виїзд чоловіків із України порушує Конституцію. Указ президента країни Володимира Зеленського про воєнний стан не містить такої норми.
Нагадаємо, що з 5 листопада "УЗ" запустила "Потяг до перемоги", він вирушив у перший міжнародний рейс до Молдови. Потяг складається із семи вагонів, які розписали українські художники.
У вересні "Укрзалізниця" розширила перелік онлайн послуг, в інтернеті можна оформити перевезення автомобіля потягом.