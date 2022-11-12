Потягом в Угорщину, Австрію та Словаччину. У Чопі з'явився новий міжнародний хаб

Виїхати за кордон із різних міст України можна залізницею. Послугою скористаються переважно жінки, чоловікам залишати країну заборонили.

Related video

"Укрзалізниця" ("УЗ") створила новий міжнародний залізничний хаб у Чопі, пасажири з різних міст України зможуть виїхати за кордон залізницею. Про це компанія повідомила в Telegram.

Через Чоп, на додаток до поїздів №59/60 "Київ — Чоп" і №749 "Київ — Відень", ходитимуть такі рейси:

№ 4/3 Запоріжжя — Ужгород;

№ 45/46 Ужгород — Харків;

№ 81/82 Київ — Ужгород;

№ 749/750 Київ — Ужгород;

№ 265/266 Ковель — Ужгород (новопризначений).

А з 11 грудня ходитимуть потяги Відень (Австрія) — Чоп і Кошице (Словаччина) — Чоп.

[ + – ] У Чопі можна пересісти на потяги, що йдуть в Угорщину та Словаччину

Мешканці Харкова, Сум, Києва, Дніпра, Запоріжжя, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова та Ковеля зможуть зручно дістатися до Чопа, зазначили в"УЗ".

У Чопі можна буде пересісти на потяги, що йдуть до Захоні (Угорщина), Будапешта (Угорщина) та Чєрної-над-Тисою (Словаччина), додав перевізник.

"УЗ" разом із чеськими залізничними перевізниками планує призначити рейс "Прага — Чоп", дату початку курсування оголосять у майбутньому. "Укрзалізниця" обіцяє працювати над покращенням залізничного сполучення для пасажирів.

Усі маршрути та зручні стикування можна подивитися тут.

Кому можна виїжджати з України?

Варто нагадати, що виїзд із України на сьогодні можуть дозволити собі переважно жінки. Військовозобов'язаним чоловікам залишати країну не можна. Фокус раніше писав, що чоловіки можуть за $3-5 тис оформити документ для виїзду з України на 3 місяці.

Заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник раніше говорив, що заборона на виїзд чоловіків із України порушує Конституцію. Указ президента країни Володимира Зеленського про воєнний стан не містить такої норми.

Нагадаємо, що з 5 листопада "УЗ" запустила "Потяг до перемоги", він вирушив у перший міжнародний рейс до Молдови. Потяг складається із семи вагонів, які розписали українські художники.

У вересні "Укрзалізниця" розширила перелік онлайн послуг, в інтернеті можна оформити перевезення автомобіля потягом.