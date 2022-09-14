"Укрзалізниця" запропонувала нову онлайн-послугу для автомобілістів

Замовити перевезення авто поїздом тепер можна через портал "Укрзалізниці". Вартість транспортування машини становить від 1200 гривень та залежить від її маси та відстані.

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"Укрзалізниця" розширює перелік послуг, що надаються онлайн. Тепер через інтернет може бути оформлене перевезення авто поїздом. Про це повідомляється на сторінці залізничної компанії у Facebook.

Раніше, щоб замовити перевезення авто поїздом, потрібно було звертатися безпосередньо до каси залізничного вокзалу. Тепер на сервісному порталі "Укрзалізниці" можна залишити заявку на бронювання місця для машини в поїзді та прорахунок вартості послуги, а потім уже на вокзалі сплатити її.

[ + – ] Вагони-автовози розраховані на машини заввишки до 1,7 м Фото: Укрзализныця

Вагони-автовози "Укрзалізниці" на даний момент курсують через Київ, Дніпро, Львів, Одесу, Харків та Ужгород. Вартість квитків стартує з 1200 гривень та залежить від відстані поїздки та ваги машини. Враховуючи ціни на пальне, нерідко вигідніше перевезти авто поїздом, ніж вирушити у подорож своїм ходом.

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Один вагон може перевозити до восьми машин загальною вагою 12 тонн. Важливий нюанс: існує обмеження по висоті автомобіля (не більше 1,7 м), тобто багато кросоверів та позашляховиків в автовозі не помістяться.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні тепер можна оформити шеринг авто онлайн через додаток "Дія".