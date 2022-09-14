"Укрзализныця" предложила новую онлайн-услугу для автомобилистов

Заказать перевозку авто поездом теперь можно через портал "Укрзализныци". Стоимость транспортировки машины составляет от 1200 гривен и зависит от ее массы и расстояния.

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"Укрзализныця" расширяет перечень услуг, предоставляемых онлайн. Теперь через интернет может быть оформлена перевозка авто на поезде. Об этом сообщается на странице железнодорожной компании в Facebook.

Ранее, чтобы заказать перевозку авто поездом, нужно было обращаться непосредственно в кассу железнодорожного вокзала. Теперь же на сервисном портале "Укрзализныци" можно оставить заявку на бронирование места для машины в поезде и просчет стоимости услуги, а затем уже на вокзале оплатить ее.

[ + – ] Вагоны-автовозы рассчитаны на машины высотой до 1,7 м Фото: Укрзализныця

Вагоны-автовозы "Укрзализныци" на данный момент курсируют через Киев, Днепр, Львов, Одессу, Харьков и Ужгород. Стоимость билетов стартует с 1200 гривен и зависит от расстояния поездки и веса машины. Учитывая цены на топливо, нередко выгоднее перевезти авто поездом, чем отправиться в путешествие своим ходом.

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В Украине разрешили регистрацию авто онлайн: как она будет работать

Один вагон может перевозить до восьми машин общим весом до 12 тонн. Важный нюанс: существует ограничение по высоте автомобиля (не более 1,7 м), то есть многие кроссоверы и внедорожники в автовозе не поместятся.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине теперь можно оформить шеринг авто онлайн — через приложение "Дія".