Заборона на виїзд чоловіків з України порушує Конституцію, — НАЗК (відео)

В указі Володимира Зеленського від 24 лютого про введення воєнного стану не прописано норму, яка забороняє військовозобов'язаним громадянам залишати межі країни.

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Заборона на виїзд чоловіків з України порушує чинні норми Конституції. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник.

За його словами, в указі президента Володимира Зеленського від 24 лютого про введення воєнного стану не прописано норму про заборону на виїзд чоловіків з України. До того ж, як стверджує Артем Ситник, такі обмеження щодо українців порушують чинні норми Конституції.

"Обмеження права залишати територію України в умовах воєнного стану відповідно до Конституції може бути введене виключно в указі президента. Однак в указі від 24 лютого такої норми не було. Рішення, яке дозволяє виїзд чоловіків і військовозобов'язаних осіб за кордон готувалися поспішно та спричинили погану їх якість. НАЗК створило рекомендації, щоб їх поправити. Головне з них — встановити таке обмеження в указі президента", — продовжив заступник голови Нацагентства під час брифінгу і додав, що заборона на виїзд чоловіків з України має бути прописана в указі глави держави і схвалена Верховною Радою.

Ситник стверджує, що громадян перестали випускати з країни на підставі піднормативних актів, які, зі свого боку, створили низку корупційних ризиків. Для врегулювання цієї ситуації Нацагентство рекомендує керівництву України:

прописати заборону на виїзд з України в указі глави держави;

схвалити оновлений указ Верховною Радою;

передбачити усі винятки для виїзду за кордон, а також усі необхідні документи для такого виїзду чи відмови;

нормалізувати роботу системи "Шлях", яка є одним із найбільших корупційних способів незаконного перетину кордону.

За словами Ситника, врегулювання законодавчої бази не лише зніме соціальну напругу, а й прибере корупційні ризики, пов’язані з виїздом військовозобов'язаних громадян з України.

[ + – ] Заборона на виїзд чоловіків з України порушує Конституцію, — НАЗК

Зазначимо, що до Верховної Ради внесли законопроєкт, яким автори пропонують дозволити військовослужбовцям тимчасово виїжджати з України під час воєнного стану.

Також повідомлялося, що в Офісі президента оцінили перспективи можливого скасування заборони на виїзд чоловіків з України. За словами радника голови ОП Олексія Арестовича, влада не розглядає зняття обмежень, оскільки найближчим часом у країні можуть провести домобілізацію громадян.