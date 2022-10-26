Запрет на выезд мужчин из Украины нарушает Конституцию, — НАПК (видео)

В указе Владимира Зеленского от 24 февраля о введении военного положения не прописана норма, которая запрещает военнообязанным гражданам покидать пределы страны.

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Запрет на выезд мужчин из Украины нарушает действующие нормы Конституции. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Артем Сытник.

По его словам, в указе президента Владимира Зеленского от 24 февраля о введении военного положения не прописана норма о запрете на выезд мужчин из Украины. Более того, как утверждает Артем Сытник, такие ограничения в отношении украинцев нарушают действующие нормы Конституции.

"Ограничение права покидать территорию Украины в условиях военного положения в соответствии с Конституцией может быть введено исключительно в указе президента. Однако в указе от 24 февраля такой нормы не было. Решения, разрешающие выезд мужчин и военнообязанных лиц за границу готовились наспех и повлекли их низкое качество. НАПК создало рекомендации, чтобы их поправить. Главное из них — установить такое ограничение в указе президента", — продолжил замглавы Нацагентства в ходе брифинга и добавил, что запрет на выезд мужчин из Украины должен быть прописан в указе главы государства и одобрен Верховной Радой.

Сытник утверждает, что граждан перестали выпускать из страны на основании поднормативных актов, которые, в свою очередь, создали ряд коррупционных рисков. Для урегулирования этой ситуации Нацагентство рекомендует руководству Украины:

прописать запрет на выезд из Украины в указе главы государства;

одобрить обновленный указ Верховной Радой;

предусмотреть все исключения для выезда за границу, а также все необходимые документы для такого выезда или отказа;

нормализировать работу системы "Шлях", которая является одним из крупнейших коррупционных способов незаконного пересечения границы.

По словам Сытника, урегулирование законодательной базы не только снимет социальное напряжение, но и уберет коррупционные риски, связанные с выездом военнообязанных граждан из Украины.

[ + – ] Запрет на выезд мужчин из Украины нарушает Конституцию, - НАПК

Отметим, что в Верховную Раду внесли законопроект, которым авторы предлагают разрешить военнослужащим временно выезжать из Украины во время военного положения.

Также сообщалось, что в Офисе президента оценили перспективы возможной отмены запрета на выезд мужчин из Украины. По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, власти не рассматривают снятие ограничений, поскольку в ближайшем времени в стране могут провести домобилизацию граждан.