Военным могут разрешить выезжать из Украины: условия и сроки поездок

Покинуть Украину военнослужащие смогут во время отпуска. Заграничные поездки — это психологическая реабилитация и мощный стимул, чтобы продолжить войну с Россией, уверен нардеп Сергей Рудык.

Related video

В Верховной Раде хотят разрешить украинскими военным выезжать за границу во время военного положения, чтобы они могли навестить родственников. Об этом говорится в законопроекте №8090, который доступен на сайте парламента.

Выезжать за границу военные смогут во время действия отпуска. Время прохождения службы к выслуге лет и стажу работы для назначения пенсий на льготных условиях предлагают расчитать так: 1 месяц службы = 3 месяца работы.

"Для обеспечения сохранения целостности семей военнослужащих возникла потребность в предоставлении им права временного выезда за границу для того, чтобы они могли навестить своих родных", — говорится в пояснительной записке к документу.

Выезд военных за границу — какие предусмотрены правила?

Главный инициатор законопроекта, народный депутат Сергей Рудык в Facebook отметил, что военнослужащие — едва ли не единственная категория граждан, кторая наиболее заслуживает право выезда за границу.

"Многие из них добровольно пошли в ВСУ, месяцами находились "на нуле" и во время отпуска должны получить возможность встретиться со своими семьями за границей. Поездки станут для них своеобразной психологической реабилитацией и мощным стимулом для борьбы в войне за независимость", — прокомментировал он.

Продолжительность такого отпуска для военных высчитывается без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно, но не более 4 суток в одну сторону, уточнил нардеп.

Военным дают отпуск при одновременном отсутствии не более 5% общей численности подразделения, добавил Сергей Рудык.

Напомним, что во время действия военного положения украинским мужчинам призывного возраста от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. В сентябре пограничники позволили выезжать за границу мужчинам, которые сопровождают детей с инвалидностью или едут за границу к лицам с инвалидностью.

С 14 сентября ГПСУ вернула запрет на выезд мужчинам, которые поступили на учебу в зарубежные ВУЗы. Решгение приняли из-за большого количества поддельных справок об образовании.

Журналисты проекта "Схемы" ранее выяснили, что сын бывшего народного депутата Андрея Портнова покинул Украину под предлогом волонтерства и до сих пор не вернулся.