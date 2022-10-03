Військовим можуть дозволити виїжджати з України: умови та терміни поїздок

Залишити Україну військовослужбовці зможуть під час відпустки. Закордонні поїздки — це психологічна реабілітація і потужний стимул для продовження війни з Росією, упевнений нардеп Сергій Рудик.

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У Верховній Раді хочуть дозволити українським військовим виїжджати за кордон під час воєнного стану, щоб вони могли відвідати родичів. Про це йдеться у законопроєкті №8090, який доступний на сайті парламенту.

Виїжджати за кордон військові зможуть під час відпустки. Час проходження служби до вислуги років і стажу роботи для призначення пенсій на пільгових умовах пропонують розрахувати так: 1 місяць служби = 3 місяці роботи.

"Для забезпечення збереження цілісності сімей військовослужбовців виникла потреба у наданні їм права тимчасового виїзду за кордон для того, щоб вони могли відвідати своїх рідних", — йдеться у записці пояснення до документа.

Виїзд військових за кордон — які передбачені правила?

Головний ініціатор законопроєкту, народний депутат Сергій Рудик у Facebook зазначив, що військовослужбовці — чи не єдина категорія громадян, яка найбільше заслуговує на право виїзду за кордон.

"Багато хто з них добровільно пішли в ЗСУ, місяцями знаходилися "на нулі" й під час відпустки повинні отримати можливість зустрітися зі своїми сім'ями за кордоном. Поїздки стануть для них своєрідною психологічною реабілітацією і потужним стимулом для боротьби у війні за незалежність", — прокоментував він.

Тривалість такої відпустки для військових вираховується без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад, але не більше ніж 4 доби в один бік, уточнив нардеп.

Військовим дають відпустку за одночасної відсутності не більше 5% загальної чисельності підрозділу, додав Сергій Рудик.

Нагадаємо, що під час дії воєнного стану українським чоловікам призовного віку від 18 до 60 років заборонено залишати країну. У вересні прикордонники дозволили виїжджати за кордон чоловікам, які супроводжують дітей з інвалідністю чи їдуть за кордон до осіб з інвалідністю.

З 14 вересня ДПСУ повернула заборону на виїзд чоловікам, які вступили на навчання до закордонних ЗВО. Рішення ухвалили через велику кількість підроблених довідок про освіту.

Журналісти проєкту "Схеми" раніше з'ясували, що син колишнього народного депутата Андрія Портнова залишив Україну під приводом волонтерства і досі не повернувся.