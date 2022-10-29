"Укрзалізниця" запускає міжнародний "Потяг до перемоги": яким маршрутом він рухатиметься

Потяг, у якому проводив спеціальний брифінг держсекретар США Ентоні Блінкен, вирушить із української столиці в Кишинів.

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Із 5 листопада "Потяг до перемоги", який раніше перевозив пасажирів лише по території України, вирушить у свій перший міжнародний рейс у Молдову. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті "Укрзалізниці".

Відомо, що поїзд номер № 351/352 сполученням "Київ — Кишинів" відправляється з української столиці о 17:02 та прибуває в столицю Молдови о 10:38.

Назад рейс вирушатиме з Кишинева о 17:45 і прибуватиме до Києва об 11:48.

[ + – ] "Потяг до Перемоги" вирушив у дорогу залізницею Фото: grestodorchuk/ Instagram

"Потяг до Перемоги": що це за проєкт

"Потяг до перемоги" — це сім вагонів, розписаних українськими художниками. Кожен вагон присвячений окремому регіону України та подвигам людей, які опираються російським окупантам.

Вагони присвячені Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській областям і АР Крим.

Проєкт створено агентством Gres Todorchuk і "Укрзалізницею" в межах кампанії підтримки українців на тимчасово окупованих територіях.

"Потяг до перемоги" протягом двох місяців подорожував усіма регіонами України від Ужгорода до Харкова та від Києва до Одеси, а також став місцем спеціального брифінгу держсекретаря США Ентоні Блінкена.

[ + – ] Провідниця біля вагона незвичайного потяга Фото: grestodorchuk/ Instagram

Нагадаємо, "Потяг до перемоги" вперше запустили 24 серпня. Сім вагонів запустили маршрутом "Київ — Ужгород".

Також ми писали про те, що "Укрзалізниця" запустила з Києва до Краматорська перший за пів року поїзд. Потяги не курсували до прифронтового міста після того, як росіяни здійснили ракетний удар по залізничному вокзалу.