В Україні запустили "Потяг до перемоги", присвячений окупованим територіям (фото)

За маршрутом "Київ-Ужгород" курсуватиме сім незвичайних вагонів. На кожному з них митці зобразили подвиги українців, які протистоять ворогу.

"Укрзалізниця" запустила "Потяг до перемоги", присвячений окупованим територіям України. Про це повідомляє пресслужба компанії у Telegram-каналі.

Як уточнюється, склад, що складається із семи вагонів, курсуватиме за маршрутом "Київ-Ужгород".

На кожному з вагонів українські художники зобразили сюжети з історіями про те, як українці на захоплених землях чинили опір окупантам.

"Кожен вагон присвячений тимчасово окупованим територіям України та подвигам людей, які чинять опір російським військам. Основою для сюжетів стали подвиги українців, які борються, незважаючи на тиск окупантів і постійну небезпеку", — розповідає пресслужба.

Проєкт реалізовано спільно з комунікаційною агенцією Gres Todorchuk. Куратором "Потяга до перемоги" стала експертка із сучасного мистецтва та керівниця культурних проєктів Катя Тейлор.

"Потяг до перемоги": історії українців у семи регіонах

Також створено окремий сайт "Потяг до перемоги", де можна почитати історію, зображену на вагонах унікального складу.

Тут йдеться про те, що вагони присвячені семи регіонам, які сьогодні частково або повністю знаходяться під контролем окупантів, — Харківська, Запорізька, Херсонська, Луганська, Донецька, Миколаївська області та АР Крим.

Наприклад, у сюжеті про Харківську область розповідається про провідників Олесю Леонтьєву та Костянтина Гузєєва, які допомагали вивозити сотні пасажирів з охопленої вогнем території.

Вагон Запорізької області присвячений Максиму Щербині, ексспівробітнику ЗАЕС та місцевому активісту, який допомагав зводити блокпости та барикади, а також пережив жорстокий допит росіян.

Донецький вагон присвячений бійцям "Азова" Денису Комбату та Торку, які захищали Маріуполь.

Луганський сюжет розповідає про дитячого анестезіолога з Лисичанська Михайла та хірурга Максима, які продовжували рятувати життя людей навіть під кулями.

На вагоні Херсонської області розповідається про рух опору "Жовта стрічка", який продовжує діяти в тилу ворога та нагадувати всім мешканцям регіону про те, що Херсон — це Україна.

Художники також розповіли про фермера Олександра Вікторовича з Миколаївської області, який вступив до Баштанської ТрО, щоб захищати рідну землю від росіян.

Кримський вагон проєкту "Потяг до перемоги" присвячений Богдану Зізі, який 16 травня облив синьо-жовтою фарбою будівлю міської адміністрації в окупованій Євпаторії. Зараз він перебуває у СІЗО в Сімферополі.

Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, до українців звернувся президент Володимир Зеленський. Глава держави привітав співвітчизників із Днем Незалежності та наголосив, що навіть через шість місяців бойових дій, український народ залишається вільним, а сама держава — незалежною. Він наголосив на стійкості українського народу та запевнив, що Україна зрештою здобуде перемогу над окупантом.