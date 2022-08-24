В Украине запустили "Поезд к победе", посвященный оккупированным территориям (фото)

По маршруту "Киев-Ужгород" будет курсировать семь необычных вагонов. На каждом из них художники изобразили подвиги украинцев, противостоящих врагу.

"Укрзалізниця" запустила "Поезд к победе", посвященный оккупированным территориям Украины. Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram-канале.

Как уточняется, состав, состоящий из семи вагонов, будет курсировать по маршруту "Киев-Ужгород".

На каждом из вагонов украинские художники изобразили сюжеты с историями о том, как украинцы на захваченных землях сопротивляются оккупантам.

"Каждый вагон посвящен временно оккупированным территориям Украины и подвигам людей, сопротивляющихся российским войскам. Основой для сюжетов стали подвиги борющихся украинцев, несмотря на давление оккупантов и постоянную опасность", – рассказывает пресс-служба.

Проект реализован совместно с коммуникационным агентством Gres Todorchuk. Куратором "Поезда к победе" стала эксперт по современному искусству и руководитель культурных проектов Катя Тейлор.

"Поезд к победе": истории украинцев в семи регионах

Также создан отдельный сайт "Поезд к победе", где можно почитать об историях, изображенных на вагонах уникального состава.

Здесь говорится, что вагоны посвящены семи регионам, которые сегодня частично или полностью находятся под контролем оккупантов, – Харьковская, Запорожская, Херсонская, Луганская, Донецкая, Николаевская области и АР Крым.

К примеру, в сюжете о Харьковской области рассказывается о проводниках Олесе Леонтьевой и Константине Гузееве, которые помогали вывозить сотни пассажиров из охваченной огнем территории.

Вагон Запорожской области посвящен Максиму Щербине, экс-сотруднику ЗАЭС и местному активисту, который помогал возводить блокпосты и баррикады, а также пережил жестокий допрос россиян.

Донецкий вагон посвящен бойцам "Азова" Денису Комбату и Торку, защищавшим Мариуполь.

Луганский сюжет рассказывает о детском анестезиологе из Лисичанска Михаиле и хирурге Максиме, которые продолжали спасать жизни людей даже под пулями.

На вагоне о Херсонской области рассказывается о движении сопротивления "Желтая лента", которое продолжает действовать в тылу врага и напоминать всем жителям региона о том, что Херсон – это Украина.

Художники также рассказали о фермере Александре Викторовиче из Николаевской области, который вступил в Баштанскую ТрО, чтобы защищать родную землю от россиян.

Крымский вагон проекта "Поезд к победе" посвящен Богдану Зизе, который 16 мая облил сине-желтой краской здание городской администрации в оккупированной Евпатории. Сейчас он находится в СИЗО в Симферополе.

Напомним, сегодня, 24 августа, к украинцам обратился президент Владимир Зеленский. Глава государства поздравил соотечественников с Днем независимости и подчеркнул, что даже спустя шесть месяцев боевых действий, украинский народ остается свободным, а само государство — независимым. Он отметил стойкость украинского народа и заверил, что Украина в результате одержит победу над оккупантом.