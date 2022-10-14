"Укрзалізниця" запустила з Києва в Краматорськ перший за пів року потяг

Потяги не курсували до прифронтового міста після того, як росіяни здійснили ракетний удар по залізничному вокзалу.

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"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення з Краматорськом Донецької області. Про це повідомляє пресслужба державної компанії.

Зокрема, з Києва до прифронтового Краматорська почав курсувати "Інтерсіті".

Із української столиці поїзд щодня відправлятиметься о 06:32, а перебуватиме в пункт призначення о 14:03. У зворотному напрямку "Інтерсіті" виїжджає з Краматорська о 14:35, а прибуття в Київ — о 21:13.

У пресслужбі "Укрзалізниці" нагадують, що залізничне сполучення з прифронтовим містом Донецької області було припинено у квітні 2022 року, коли російські війська обстріляли центральний вокзал "Точкою-У", внаслідок чого загинули понад 50 людей.

"Залізничники доклали максимальних зусиль, щоб відновити сполучення з Краматорськом перед початком холодів. Адже тепер у разі потреби жителі міста й навколишніх населених пунктів зможуть зручно поїхати в інші регіони нашої країни", — йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Потяг "Інтерсіті" робитиме зупинки на таких залізничних станціях:

Дарниця;

Лубни;

Миргород;

Полтава;

Красноград;

Лозова;

Слов'янськ.

Нагадаємо, вранці 8 квітня ЗС РФ здійснили ракетний удар по залізничному вокзалу Краматорська, на території якого були тисячі мирних жителів, які чекали на евакуацію з прифронтового регіону. Жертвами ракетного удару по Краматорську, під час якого росіяни випустили дві ракети "Точка-У", стали понад 50 людей. Ще понад 100 мирних жителів отримали різні поранення, а залізничне сполучення з Краматорськом було зупинено.

Також повідомлялося, що "Укрзалізниця" надала нову послугу для автомобілістів. Держкомпанія пропонує українцям транспортувати свої автомобілі за допомогою спеціальних вагонів, а вартість такого перевезення стартує від 1200 гривень.