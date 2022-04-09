Удар по Краматорську ракетою "Точка-У" завдали ЗС Росії, — Пентагон

Станом на вечір 8 квітня було відомо про 52 загиблі, серед яких п'ятеро – діти.

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У Міноборони США підтвердили, що 8 квітня залізничним вокзалом Краматорська завдали удару ракетою "Точка-У" саме російські військові. Про це повідомив високопосадовець Пентагону на закритому брифінгу для журналістів, пише Радіо Свобода.

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"Ми не купилися на заяви Росії, що це не вони завдали ракетного удару. Спочатку вони заявили про успішний обстріл, а потім почали заперечувати це, як тільки стало відомо про наслідки влучення ракети", — повідомив чиновник Міноборони США.

За даними Пентагону, ЗС РФ збирається задіяти у наступі на Краматорськ 18-ту мотострілецьку дивізію.

"Цей підрозділ сформований у 2021 році. Він складається з 3 мотопіхотних полків та одного бронетанкового. За нашими даними здійснюється переміщення підрозділів у напрямку Краматорська", — кажуть у Мінборони США.

У військовому відомстві заявили, що наступ йтиме якраз на залізничний вокзал, яким потрапила ракета. Адже це головний залізничний вузол східної частини України та стратегічна позиція.

[ + – ] Українські силовики біля фрагмента ракети "Точка У" після удару по вокзалу Краматорська з написом "За дітей" Фото: Радио Свобода

За словами чиновника Пентагону, зараз Росія перекидає свої підрозділи до міст РФ Білгород і Валуйки, яке знаходиться на південний схід від Білгорода, щоб наступати далі на територію України з північної частини Донбасу. У Пентагоні також заявили, що з початку повномасштабної війни проти України ЗС РФ вже випустили по нашій території 1500 ракет.

Американський військовий чиновник також заявив, що в Росії почалася мобілізація 60 тисяч резервістів. Але поки що не зрозуміло наскільки вона буде успішною, кажуть у Пентагоні.

8 квітня війська РФ завдали удару ракетою "Точка У" по залізничному вокзалу в Краматорську, де почалася евакуація мирного населення. Під час удару на вокзалі було близько 4 тисяч людей. Станом на вечір 8 квітня було відомо про 52 загиблі, серед яких п'ятеро – діти.

Відразу після обстрілу Краматорська, у кількох російських Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що ракетний удар був завданий за позиціями ЗСУ. Але незабаром ці повідомлення відредагували і Москва заявила, що не має відношення до ракетного удару по вокзалу Краматорська.

[ + – ] Відразу ж після обстрілу Краматорська, у кількох російських Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що ракетний удар було завдано за позиціями ЗСУ Фото: Скриншот

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив 8 квітня, що у ЗС РФ немає на озброєнні ракет "Точка У" і що жодних бойових завдань у росіян у цьому місті не було і не планувалося цього дня.

Фокус писав про те, що за інформацією голови Донецької ОВ Павла Кириленка, удар росіян по вокзалу в Краматорську був цілеспрямованим, адже вони знали про евакуацію мирних жителів.

Фокус також докладно писав про ситуацію в Краматорську після завдання ракетного удару, і про те, що в російському Telegram-каналі 7 квітня з'явилася інформація для жителів Краматорська з рекомендацією не евакуюватися залізницею.

Нагадуємо, що мер Краматорська Олександр Гончаренко оголосив екстрену евакуацію мешканців міста автомобільним транспортом.

Як уже повідомляв Фокус, розслідувачі CIT відкинули версію про обстріл Краматорська з боку ЗСУ, на якій наполягала Росія. Вони надали свої аргументи, які доводять, що ракета "Точка У" була запущена російськими військовими.