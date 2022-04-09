Удар по Краматорську ракетою "Точка-У" завдали ЗС Росії, — Пентагон
Станом на вечір 8 квітня було відомо про 52 загиблі, серед яких п'ятеро – діти.
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У Міноборони США підтвердили, що 8 квітня залізничним вокзалом Краматорська завдали удару ракетою "Точка-У" саме російські військові. Про це повідомив високопосадовець Пентагону на закритому брифінгу для журналістів, пише Радіо Свобода.
"Ми не купилися на заяви Росії, що це не вони завдали ракетного удару. Спочатку вони заявили про успішний обстріл, а потім почали заперечувати це, як тільки стало відомо про наслідки влучення ракети", — повідомив чиновник Міноборони США.
За даними Пентагону, ЗС РФ збирається задіяти у наступі на Краматорськ 18-ту мотострілецьку дивізію.
"Цей підрозділ сформований у 2021 році. Він складається з 3 мотопіхотних полків та одного бронетанкового. За нашими даними здійснюється переміщення підрозділів у напрямку Краматорська", — кажуть у Мінборони США.
У військовому відомстві заявили, що наступ йтиме якраз на залізничний вокзал, яким потрапила ракета. Адже це головний залізничний вузол східної частини України та стратегічна позиція.
За словами чиновника Пентагону, зараз Росія перекидає свої підрозділи до міст РФ Білгород і Валуйки, яке знаходиться на південний схід від Білгорода, щоб наступати далі на територію України з північної частини Донбасу. У Пентагоні також заявили, що з початку повномасштабної війни проти України ЗС РФ вже випустили по нашій території 1500 ракет.
Американський військовий чиновник також заявив, що в Росії почалася мобілізація 60 тисяч резервістів. Але поки що не зрозуміло наскільки вона буде успішною, кажуть у Пентагоні.
8 квітня війська РФ завдали удару ракетою "Точка У" по залізничному вокзалу в Краматорську, де почалася евакуація мирного населення. Під час удару на вокзалі було близько 4 тисяч людей. Станом на вечір 8 квітня було відомо про 52 загиблі, серед яких п'ятеро – діти.
Відразу після обстрілу Краматорська, у кількох російських Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що ракетний удар був завданий за позиціями ЗСУ. Але незабаром ці повідомлення відредагували і Москва заявила, що не має відношення до ракетного удару по вокзалу Краматорська.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив 8 квітня, що у ЗС РФ немає на озброєнні ракет "Точка У" і що жодних бойових завдань у росіян у цьому місті не було і не планувалося цього дня.
Фокус писав про те, що за інформацією голови Донецької ОВ Павла Кириленка, удар росіян по вокзалу в Краматорську був цілеспрямованим, адже вони знали про евакуацію мирних жителів.
Фокус також докладно писав про ситуацію в Краматорську після завдання ракетного удару, і про те, що в російському Telegram-каналі 7 квітня з'явилася інформація для жителів Краматорська з рекомендацією не евакуюватися залізницею.
Нагадуємо, що мер Краматорська Олександр Гончаренко оголосив екстрену евакуацію мешканців міста автомобільним транспортом.
Як уже повідомляв Фокус, розслідувачі CIT відкинули версію про обстріл Краматорська з боку ЗСУ, на якій наполягала Росія. Вони надали свої аргументи, які доводять, що ракета "Точка У" була запущена російськими військовими.