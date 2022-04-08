ЗС РФ завдали ракетного удару по вокзалу в Краматорську: понад 30 людей загинули (фото)

За інформацією голови Донецької ОВА Павла Кириленка, це був цілеспрямований удар російських військ, бо вони знали, що відбувається евакуація мирних жителів.

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Російські війська завдали двох ракетних ударів касетним "Іскандером" по вокзалу в Краматорську Донецької області. Це був навмисний удар ворожої армії. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

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Під час ракетного удару на вокзалі знаходилися тисячі людей, тому що евакуація жителів Донбасу відбувалася в безпечніші області України.

"Рашисти добре знали, куди ціляться і чого хочуть: вони хочуть взяти в заручники якнайбільше мирних людей, хочуть знищити все українське. Російська Федерація — країна нелюдів і злочинців. Зло має бути зупинено й обов'язково — покарано!" — написав Кириленко.

За словами голови "Укрзалізниці" Олександра Камишева, поліція та рятувальники працюють на місці. За оперативними даними вже повідомляють про 30 загиблих і 100 поранених людей.

Нагадаємо, 7 квітня російські війська обстріляли шляхопровід біля станції Барвінкове, який був єдиною контрольованою залізницею для мешканців Краматорська, Слов'янська та Лимана Донецької області. Через це тимчасово заблокованими залишилися 3 потяги.

Фокус писав, що українці почали масово залишати територію Донбасу через ймовірні запеклі бої ЗСУ з російською армією найближчими тижнями. "Укрзалізниця" запустила десятки потягів із 3 міст Донецької області.