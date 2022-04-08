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Воєнний фокус Російсько-українська війна

ЗС РФ завдали ракетного удару по вокзалу в Краматорську: понад 30 людей загинули (фото)

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Краматорськ
Залізничний вокзал Краматорська після ракетного удару російських військ

За інформацією голови Донецької ОВА Павла Кириленка, це був цілеспрямований удар російських військ, бо вони знали, що відбувається евакуація мирних жителів.

Російські війська завдали двох ракетних ударів касетним "Іскандером" по вокзалу в Краматорську Донецької області. Це був навмисний удар ворожої армії. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

Під час ракетного удару на вокзалі знаходилися тисячі людей, тому що евакуація жителів Донбасу відбувалася в безпечніші області України.

"Рашисти добре знали, куди ціляться і чого хочуть: вони хочуть взяти в заручники якнайбільше мирних людей, хочуть знищити все українське. Російська Федерація — країна нелюдів і злочинців. Зло має бути зупинено й обов'язково — покарано!" — написав Кириленко.

За словами голови "Укрзалізниці" Олександра Камишева, поліція та рятувальники працюють на місці. За оперативними даними вже повідомляють про 30 загиблих і 100 поранених людей.

Нагадаємо, 7 квітня російські війська обстріляли шляхопровід біля станції Барвінкове, який був єдиною контрольованою залізницею для мешканців Краматорська, Слов'янська та Лимана Донецької області. Через це тимчасово заблокованими залишилися 3 потяги.

Фокус писав, що українці почали масово залишати територію Донбасу через ймовірні запеклі бої ЗСУ з російською армією найближчими тижнями. "Укрзалізниця" запустила десятки потягів із 3 міст Донецької області.