ВС РФ нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске: более 30 человек погибло (фото)

По информации главы Донецкой ОВА Павла Кириленка, это был целенаправленный удар российских войск, потому что они знали, что происходит эвакуация мирных жителей.

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Российские войска нанесли два ракетных удара кассетным "Искандером" по вокзалу в Краматорске Донецкой области. Это был умышленный удар вражеской армии. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

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Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, потому что происходила эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины

"Рашисты хорошо знали, куда целятся и чего хотят: они хотят взять в заложники как можно больше мирных людей, хотят уничтожить все украинское. Российская Федерация – страна извергов и преступников. Зло должно быть остановлено и обязательно – наказано!", — написал Кириленко.

По словам главы "Укрзалізниці" Александра Камышева, полиция и спасатели работают на месте. По оперативным данным уже сообщают о 30 погибших и 100 раненых людей.

Напомним, 7 апреля российские войска обстреляли путепровод возле станции Барвенково, который являлся единственной контролируемой железной дорогой для жителей Краматорска, Славянска и Лимана Донецкой области. Из-за этого временно заблокированными остались 3 поезда.

Фокус писал, что украинцы начали массово покидать территорию Донбасса из-за вероятных ожесточенных боев ВСУ с российской армией в ближайшие недели. "Укрзалізниця" запустила десятки поездов из 3 городов Донецкой области.