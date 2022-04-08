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Военный Фокус Российско-украинская война

ВС РФ нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске: более 30 человек погибло (фото)

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Краматорск
ЖД вокзал Краматорска после ракетного удара российских войск

По информации главы Донецкой ОВА Павла Кириленка, это был целенаправленный удар российских войск, потому что они знали, что происходит эвакуация мирных жителей.

Российские войска нанесли два ракетных удара кассетным "Искандером" по вокзалу в Краматорске Донецкой области. Это был умышленный удар вражеской армии. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, потому что происходила эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины

"Рашисты хорошо знали, куда целятся и чего хотят: они хотят взять в заложники как можно больше мирных людей, хотят уничтожить все украинское. Российская Федерация – страна извергов и преступников. Зло должно быть остановлено и обязательно – наказано!", — написал Кириленко.

По словам главы "Укрзалізниці" Александра Камышева, полиция и спасатели работают на месте. По оперативным данным уже сообщают о 30 погибших и 100 раненых людей.

Напомним, 7 апреля российские войска обстреляли путепровод возле станции Барвенково, который являлся единственной контролируемой железной дорогой для жителей Краматорска, Славянска и Лимана Донецкой области. Из-за этого временно заблокированными остались 3 поезда.

Фокус писал, что украинцы начали массово покидать территорию Донбасса из-за вероятных ожесточенных боев ВСУ с российской армией в ближайшие недели. "Укрзалізниця" запустила десятки поездов из 3 городов Донецкой области.