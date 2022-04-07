ВС РФ обстреляли ключевой участок железной дороги под Изюмом: заблокированы поезда

Путепровод возле станции Барвенково — единственная контролируемая Украиной "дорога жизни" для жителей Славянска, Краматорска и Лимана.

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Ночью четвертого апреля российские войска совершили авианалет на путепровод рядом со станцией Барвенково в Изюмском районе Харьковской области. Об этом сообщил глава правления АО "Укрзалізниця" Александр Камышин в своем Telegram-канале.

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Это единственный выезд по железной дороге из таких городов как Славянск, Краматорск и Лиман, который находится под контролем Украины. Сейчас это сообщение стало, по сути, дорогой жизни для десятков тысяч наших граждан.

В результате обстрела оказались временно заблокированными три эвакуационных поезда в Славянске и Краматорске. Пассажиров заблокированных поездов размещают на вокзале.

Напомним, что, по данным Минобороны Великобритании, восток Украины — главное направление для наступления ВС РФ. Представители британской разведки сообщили, что у армии РФ все еще есть логистические сложности и недостаток мотивации среди бойцов.

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