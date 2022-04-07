Восток является главным направлением для наступления ВС РФ, — Минобороны Британии

Британская разведка сообщает, что российская армия все еще испытывает логистические трудности и проблемы морального духа среди бойцов.

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Наступление на востоке Украины является приоритетным направлением для российской армии. В последние дни участились артиллерийские обстрелы и авиаудары ВС РФ на линии столкновения на Донбассе, говорится в сводке на 7 апреля Министерства обороны Великобритании.

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"Российские удары по инфраструктурным объектам внутри Украины, вероятно, направлены на снижение способности украинских вооруженных сил пополнять запасы и усилить давление на украинское правительство", — отмечает британская разведка.

Ведомство также сообщает, что несмотря на вывод войск из северных регионов Украины, перегруппировку соединений и переориентацию сил и логистических возможностей тылового обеспечения для наступления на Донбассе, российские войска испытывают проблемы с нехваткой припасов, личного состава, а также сталкиваются с проблемами морального духа среди бойцов.

Сведения британской разведки подверждаются сообщением гавы Офиса президента Алексея Арестовича. По его словам, армия РФ планирует реализовать план по окружению украинских военных в зоне ООС в полной мере. Также враг активизировал свои действия на юге, активно используя артиллерию и авиацию.

"Начали "поджимать" с юга в зону ООС, довольно сильно, к северу тоже. План по окружению наших войск там пытаются реализовывать по полной", — сообщил Арестович.

Ранее сообщалось, что для наблюдения за российскими войсками разведка США использует две новейшие спутниковые системы. По словам главы Национального разведывательного управления Кристофера Сколеза, системы позволили НАТО в режиме реального времени наблюдать за наращиванием военной мощи РФ перед вторжением в Украину.

Глава Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что продвижение ВС РФ наблюдается в двух направлениях — в Донецкой и Луганской областях. Кроме того в блокаде остается Мариуполь. На остальных участках вражеские войска уже не наступают, а начинают оборонительные действия.