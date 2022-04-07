Разведка США следит за войной в Украине с новейших спутников, — Bloomberg

США разработали технологии, которые обеспечили безопасность при эвакуации войск из Афганистана. Теперь администрация Джо Байдена следит за маневрами армии РФ, запусками ракет и военными преступлениями в Украине.

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Американская разведка наблюдала за вторжением России в Украину с помощью двух новейших спутниковых систем. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на комментарий главы Национального разведывательного управления Кристофера Сколеза.

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Спутники состоят из коммерческих компонентов и бортовых процессов обработки изображений. Наряду с орбитальными спутниками-шпионами, они позволили НАТО в режиме реального времени наблюдать за наращиванием военной мощи РФ перед вторжением в Украину, объяснил он.

[ + – ] Сколезе говорит, что разведданные получают и союзники США

Благодаря этим системам чиновники администрации президента США Джо Байдена получали подробные разведданные о маневрах армии РФ на полях сражений, запусках ракет, вероятных стратегических целях и потенциальных военных преступлениях в Украине.

"Разработку спутников спонсировали Соединенные Штаты. Технологии сразу начали обслуживать потребности военных и политиков, включая иностранных союзников США", — сказал Сколез.

С новыми спутниками работают специалисты Национального агентства геопространственной разведки и создают на основе данных точные карты. Продукты передают Центру объединения разведданных НАТО и командованию США в Европе.

Военные спутники США – где еще использовали технологии

Война в Украине — не первый случай использования новейших спутниковых систем. Как пишет Bloomberg, их использовали в гуманитарных целях при ликвидации последствий землетрясения на Гаити.

Эти же спутниковые системы обеспечивали безопасность при эвакуации войск США из Афганистана.

Напомним, что 23 марта Евросоюз одобрил соглашение по которому предоставляет Украине секретную информацию, в том числе спутниковые снимки.

Представитель Белого дома Джейн Псаки 3 марта говорила, что США предоставляют Украине разведывательную информацию в режиме реального времени. Поток данных поставляют спутники, cамолеты радиоэлектронной разведки, средства боевого управления и целеуказания.