Розвідка США стежить за війною в Україні з найновіших супутників, — Bloomberg

США розробили технології, які забезпечили безпеку під час евакуації військ з Афганістану. Тепер адміністрація Джо Байдена слідкує за маневрами армії РФ, запусками ракет та воєнними злочинами в Україні.

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Американська розвідка спостерігала за вторгненням Росії в Україну за допомогою двох нових супутникових систем. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на коментар голови Національного розвідувального управління Крістофера Сколезе.

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Супутники складаються з комерційних компонентів та бортових процесів обробки зображень. Поряд із орбітальними супутниками-шпигунами, вони дозволили НАТО в режимі реального часу спостерігати за нарощуванням військової могутності РФ перед вторгненням в Україну, пояснив він.

[ + – ] Сколезе каже, що розвіддані одержують і союзники США

Завдяки цим системам чиновники адміністрації президента США Джо Байдена отримували докладні розвіддані про маневри армії РФ на полях битв, запусках ракет, імовірні стратегічні цілі та потенційні воєнні злочини в Україні.

"Розробку супутників спонсорували Сполучені Штати. Технології одразу почали обслуговувати потреби військових та політиків, включаючи іноземних союзників США", — сказав Сколезе.

З новими супутниками працюють фахівці Національного агентства геопросторової розвідки та створюють на основі даних точні карти. Продукти передають Центру об'єднання розвідданих НАТО та командуванню США у Європі.

Військові супутники США — де ще використовували технології

Війна в Україні — не перший випадок використання найновіших супутникових систем. Як пише Bloomberg, їх використали з гуманітарною метою при ліквідації наслідків землетрусу на Гаїті.

Ці супутникові системи забезпечували безпеку при евакуації військ США з Афганістану.

Нагадаємо, що 23 березня Євросоюз схвалив угоду, за якою надає Україні секретну інформацію, зокрема супутникові знімки.

Представниця Білого дому Джейн Псакі 3 березня говорила, що США надають Україні розвідувальну інформацію у режимі реального часу. Потік даних постачають супутники, літаки радіоелектронної розвідки, засоби бойового керування та цілевказівки.