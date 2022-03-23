Світ Російсько-українська війна
ЄС надаватиме Україні секретну інформацію і супутникові знімки — Bloomberg
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Угоду планують укласти на 1 рік із можливим продовженням.
Євросоюз схвалив угоду з Україною, яка передбачає надання Києву засекреченої інформації, зокрема супутникові знімки. Про це пише видання Bloomberg.
Таку інформацію виданню надав інсайдер. Спочатку угоду укладуть на один рік і вона може бути продовжена. Посли ЄС були проінформовані щодо угоди на зустрічі у вівторок, 22 березня.
21 березня стало відомо, що Євросоюз розгляне запровадження нафтового ембарго проти Росії. За словами європейського дипломата, ЄС працює над 5-м пакетом санкцій для РФ.
За словами глави МЗС України, під нові санкції потраплять причетні до війни в Україні. Можливі чергові економічні обмеження.