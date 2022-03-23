Мир Российско-украинская война
ЕС будет предоставлять Украине секретную информацию и спутниковые снимки - Bloomberg
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Соглашение планируют заключить на 1 год с возможным продолжением.
Евросоюз одобрил соглашение с Украиной, которое подразумевает предоставление Киеву засекреченной информации, в том числе спутниковые снимки. Об этом 23 марта пишет издание Bloomberg.
Такую информацию изданию предоставил инсайдер. Первоначально соглашение заключат на один год и оно может быть продлено. Послы ЕС были проинформированы о соглашении на встрече во вторник, 22 марта.
21 марта стало известно, что Евросоюз рассмотрит введение нефтяного эмбарго против России. По словам европейского дипломата, ЕС работает над 5 пакетом санкций для РФ.
По словам главы МИД Украины, под новые санкции попадут причастные к войне в Украине. Возможны и очередные экономические ограничения.